Au Nigeria, Johnvents Group a reçu un financement de 40,5 millions USD, soit 25,4 milliards FCFA, de la British International Investment (BII). Ce partenariat historique entre le conglomérat agroalimentaire et manufacturier du cacao, Johnvents Group, et l’institution britannique de financement du développement (BII) vise à soutenir la filiale du groupe, Premium Cocoa Products.

Nigéria : augmentation de la production de Premium Cocoa Products, filiale de Johnvents Group

Au Nigeria, Johnvents Group possède plusieurs filiales dédiées à la transformation du cacao au . Cependant, certaines d’entre elles rencontrent des difficultés à accroître leur production, notamment Premium Cocoa Products, en raison d’un manque de financement.

Ainsi, pour stimuler la production de cette dernière, British International Investment (BII), partenaire de Johnvents Group, lui a octroyé un financement important. Ce soutien permettra à Premium Cocoa Products d’augmenter sa production annuelle, passant de 13 000 à 30 000 tonnes.

Cet accord de financement intervient à un moment crucial où le secteur agricole est sur le point de jouer un rôle plus important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des produits issus de sources durables. Grâce à cet investissement, Johnvents Group pourra améliorer l’efficacité de sa production et renforcer son programme de durabilité et de traçabilité.

Jonny Baxter, haut-commissaire adjoint britannique à Lagos, a exprimé la satisfaction de la BII concernant cet investissement, en raison de l’impact positif du conglomérat agroalimentaire et manufacturier du cacao sur le Nigeria.

« Le Royaume-Uni est fier de soutenir des investissements durables de premier ordre qui créent des emplois et des partenariats mutuellement bénéfiques dans tout le Nigéria. Grâce à cet accord historique entre l’institution financière de développement du Royaume-Uni, British International Investment, et Johnvents Group, nous nous réjouissons de la poursuite de la croissance de l’industrie cacaoyère du Nigéria et de l’augmentation des marchés d’exportation. »

Malgré ses nombreuses potentialités, la capacité d’exportation du cacao nigérian demeure sous-exploitée, bien que le pays soit le quatrième producteur mondial. Toutefois, cet investissement permettra au groupe Johnvents d’accroître ses capacités de transformation afin de répondre à la demande mondiale croissante. Il contribuera ainsi à positionner le Nigeria comme un acteur clé sur le marché international du cacao et à favoriser un développement économique durable.