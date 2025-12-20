Nigeria : Les circonstances du décès de l’ex-président Muhammadu Buhari révélées

Muhammadu Buhari
Muhammamu Buhari, Ancien président du Nigéria

Au Nigeria, dans une biographie consacrée à Muhammadu Buhari, ex-président de la République Fédérale, son épouse affirme que l’ex-chef de l’État est décédé des suites d’une pneumonie.

Décès de Muhammadu Buhari au Nigeria : son épouse fait des révélations

Au Nigeria, l’ancienne Première dame Aisha Buhari a levé le voile sur les circonstances exactes du décès de son époux, l’ex-président Muhammadu Buhari. Elle a précisé qu’il avait succombé à une pneumonie et non à un cancer, comme certaines rumeurs avaient pu le laisser entendre. Une révélation qui figure dans la biographie officielle de l’ancien chef de l’État, « De soldat à homme d’État : l’héritage de Muhammadu Buhari », rédigée par Charles Omole, dans laquelle Aisha Buhari revient avec émotion sur les derniers jours de son mari.

Muhammadu Buhari est décédé à la mi-2025 dans une clinique londonienne. L’ex-président avait ensuite été rapatrié au Nigeria, où il a été inhumé à Daura, sa ville natale, dans l’État de Katsina. Selon les révélations de son épouse, les derniers instants de l’ancien président ont été particulièrement éprouvants. « Les derniers jours ont été difficiles. Il a passé quelques jours en soins intensifs, puis en service de médecine, avant d’être transféré en salle de réveil. Les trois derniers jours ont été les plus éprouvants », confie-t-elle dans l’ouvrage.

Aisha Buhari attribue la fragilité de la santé de son mari à son passé militaire. Le livre précise également que les examens médicaux, notamment les analyses d’expectorations, n’ont jamais révélé la moindre trace de cancer, confirmant que la pneumonie fut bien la cause du décès.

