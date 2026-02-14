Présidentielle 2027 au Nigeria : la date du scrutin fixée

Au Nigeria, l’organe chargé d’organiser les élections a rendu public son calendrier pour les élections à venir. L’élection présidentielle de l’année prochaine se tiendra donc le 20 février 2027.

Nigeria : La présidentielle 2027 fixée au 20 février

Au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante (INEC) a assume ce vendredi 13 février 2026, la responsabilité de la mise en œuvre du calendrier électoral. Il servira de référence pour la convocation des bureaux de vote, la campagne et les opérations logistiques. Le 20 février annoncée comme date des élections présidentielles, donne aux acteurs politiques un cadre temporel pour préparer leurs listes, leurs stratégies de communication et leurs démarches de conformité réglementaire

Le précédent scrutin présidentiel au Nigeria, organisé en 2023, avait abouti à l’investiture de Bola Ahmed Tinubu. Il avait comptabilisé 36% des voix. Son accession à la présidence demeure le point de départ du contexte politique dans lequel se dérouleront les préparatifs pour 2027. Le président sortant est candidat à sa propre succession en 2027.

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) a aussi fixé le vote des gouverneurs des Etats au Nigeria. Il aura lieu le 26 mars de l’année prochaine. Pour les scrutins à venir, la chambre haute du parlement nigérian a adopté au forceps, un amendement autorisant la publication en direct des résultats des élections. Selon les experts, la confiance du public dans le processus électoral s’améliorerait si les 176 000 bureaux de vote du pays étaient contraints de publier leurs résultats instantanément sur un site web public centralisé.

Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir au moins 25 % des voix dans plus des deux tiers des 36 États du pays, plus le territoire de la capitale fédérale.