La NUPRC (Commission nigériane de réglementation du pétrole en amont) du Nigeria a annoncé qu’une nouvelle réglementation des licences pétrolières est entrée en vigueur. Cette dernière a été mise en application le 1er janvier 2025 au Nigeria. L’adoption de cette nouvelle réglementation confirme l’engagement du Nigeria en faveur de l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2060.

Faible émission de carbone par les pétroliers au Nigeria

Une nouvelle loi régit désormais le secteur des hydrocarbures. Au Nigeria, une réglementation est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Cette nouvelle mesure concerne les exploitants de pétrole. Désormais, pour obtenir une licence d’exploitation pétrolière, les compagnies doivent démontrer, de manière rigoureuse, un faible niveau d’émissions de carbone au Nigeria avant qu’une licence ne leur soit accordée. Cette information a été annoncée par le directeur de la NUPRC (Commission nigériane de réglementation du pétrole en amont), Gbenga Komolafe.

Cette réglementation a été mise en place dans le but de « se conformer à l’objectif du pays de zéro émission nette de carbone d’ici 2060 ». Elle s’applique à toutes les approbations dans le secteur en amont, qu’il s’agisse d’exploration, d’exploitation ou encore de transactions liées aux cessions.

Cependant, cette réglementation vise à aligner l’industrie pétrolière en amont sur les priorités nationales et les objectifs climatiques, aussi bien au Nigeria qu’au niveau international. Elle obligera également les exploitants pétroliers à mettre en œuvre des mesures telles que la détection et la réparation des fuites sur les pipelines, l’optimisation des opérations grâce à des technologies économes en énergie, et l’intégration de sources d’énergie renouvelables dans leurs futurs projets.