Le Nigéria peut souffler un bon coup dans le secteur pétrolier. La société Shell a décidé d’y investir une somme de 5 milliards de dollars. Cette initiative s’inscrit principalement dans le cadre du projet pétro-gazier Bonga North.

Le Nigéria collabore avec des acteurs majeurs de l’industrie énergétique

Dans un communiqué officiel, la société pétrolière et gazière Shell a annoncé, ce lundi 15 décembre 2024, un investissement de 5 milliards de dollars au Nigéria. Cette annonce fait suite à plusieurs négociations et à un contrat bien défini entre la société énergétique basée à Londres et le gouvernement nigérian. Ce montant est destiné à la réalisation du projet pétro-gazier, qui prévoit la construction d’une plateforme en eaux profondes à Bonga North, au large des côtes nigérianes, par l’intermédiaire de sa filiale locale, SNEPCo.

Ce projet, qui devrait contribuer à maintenir la production de pétrole et de gaz à Bonga, sera relié à une installation flottante (FPSO) utilisée pour produire, stocker et décharger. Cette installation appartient à Shell, qui détient 55 % des parts de ce projet. Cependant, Shell n’est pas la seule structure impliquée. La société londonienne est en partenariat avec Esso Exploration and Production Nigeria Ltd (20 %), Nigerian Agip Exploration Ltd (12,5 %), et TotalEnergies Exploration and Production Nigeria Ltd (12,5 %).

Ces entreprises collaborent au profit de la Nigerian National Petroleum Co (NNPC) Ltd, la compagnie pétrolière publique du Nigéria. Le coût global du projet est estimé à 5 milliards de dollars, soit environ 3 124 milliards de FCFA.

300 millions de barils récupérables et une production prévue d’ici 2030

Dans son communiqué, Shell a estimé à plus de 300 millions le nombre de barils équivalent pétrole (bep) récupérables dans le cadre du projet Bonga North. Par ailleurs, ce projet permettra d’assurer une production de 110 000 barils équivalent pétrole par jour (bepd), avec les premières extractions prévues avant la fin de la décennie, soit d’ici 2030.

Le projet Bonga North : 16 puits et des infrastructures sous-marines modernes

« Le projet Bonga North comprend le forage, l’achèvement et le démarrage de 16 puits (8 puits de production et 8 puits d’injection d’eau), des modifications du FPSO principal Bonga existant, ainsi que l’installation de nouveaux équipements sous-marins reliés au FPSO », précise le communiqué, qui détaille les composantes du projet.

Maintenir une production stable et générer des liquidités pour la décennie à venir

Zoë Yujnovich, directrice intégrée du gaz et de l’amont chez Shell, s’est exprimée sur les objectifs de la société. Selon elle : « Il s’agit d’un autre investissement important, qui nous aidera à maintenir une production stable de liquides à partir de notre portefeuille Upstream avantageux. »

En 2019, Shell était classée au 5ᵉ rang des entreprises mondiales, avec un chiffre d’affaires de 396,5 milliards de dollars US, et au 2ᵉ rang parmi les groupes pétroliers. Cette même année, son résultat net s’élevait à 23,3 milliards de dollars US.