Le Nigeria est secoué par un drame. Andrew Peter, un séminariste de 21 ans, a été assassiné par ses ravisseurs. Cet acte odieux met en lumière la violence croissante qui sévit dans le pays, touchant même les lieux de culte.

Nigéria : un enlèvement tragique

Le 3 mars dernier, des hommes armés ont attaqué l’église catholique St Peter, dans l’État d’Edo. Ils ont enlevé le père Philip Ekweli et le séminariste Andrew Peter. Les deux hommes ont été emmenés de force dans une forêt. Dix jours plus tard, le prêtre a été libéré. Mais le jeune séminariste, lui, a été assassiné par ses ravisseurs.

Le diocèse d’Auchi a confirmé la terrible nouvelle. Il a exprimé sa profonde tristesse et a appelé les autorités à agir. « L’État d’Edo est devenu un repaire pour les criminels », a-t-il déclaré. « Ils opèrent en toute impunité, terrorisant une population impuissante. »

Une violence généralisée

L’assassinat d’Andrew Peter n’est pas un cas isolé. Il s’inscrit dans une vague de violence qui touche les religieux au Nigeria. Ces dernières années, de nombreux prêtres et séminaristes ont été enlevés, torturés et tués. « Au cours de la dernière décennie, six prêtres ont été kidnappés et relâchés après d’horribles sévices », rapporte le diocèse d’Auchi. « D’autres ont été attaqués ou tués. »

Cette violence ne touche pas seulement les religieux. Elle touche l’ensemble de la population nigériane. Les groupes criminels et terroristes sèment la terreur dans de nombreuses régions du pays. L’Aide à l’Église en Détresse (AED) a souligné que l’assassinat d’Andrew Peter survient peu après le meurtre du père Sylvester Okechukwu, dans l’État de Kaduna. Ces crimes montrent l’incapacité des autorités à endiguer la violence.

Un appel à l’action

Face à cette situation alarmante, l’évêque d’Auchi, Gabriel Dunia, a lancé un appel aux autorités. Il a dénoncé l’impunité qui règne dans l’État d’Edo. Il a demandé des mesures concrètes pour protéger les habitants. « Les gens ne sont plus en sécurité, que ce soit sur les routes, dans leurs fermes ou même dans leurs propres maisons », a-t-il déclaré.

Le clergé critique l’inefficacité de la police dans les opérations de sauvetage. Il demande aux autorités fédérales de renforcer les dispositifs de sécurité.

Un climat de peur

L’assassinat d’Andrew Peter a provoqué une onde de choc dans la communauté catholique et au-delà. Les funérailles du jeune séminariste ont lieu dans un climat de tristesse et de colère. Les fidèles et la société civile demandent des actions immédiates pour mettre fin à la violence.

Le Nigeria reste plongé dans un climat de peur. Le sacrifice d’Andrew Peter rappelle la réalité brutale que vivent de nombreuses personnes dans le pays.