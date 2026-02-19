© Nigeria : une explosion dans l’État de Plateau fait 38 morts

Au Nigeria, une explosion dans une mine de plomb dans l’État de Plateau, a fait au moins 38 morts. Les faits se sont déroulés dans la matinée de ce mercredi 18 février 2026. Les mineurs se trouvaient à l’intérieur des puits de la mine de Kampanin Zurak lorsque l’explosion s’est produite.

Nigeria : explosion dans une mine de plomb, 65 personnes touchées

Au Nigeria, l’explosion dans la mine de plomb a eu lieu tôt ce 18 février. Les faits se sont déroulés entre 07h30 et 8h (heure locale). À l’origine, il y a eu une fuite de gaz, et du monoxyde de carbone s’est répandu dans les tunnels souterrains, mal ventilés. Les mineurs, âgés, se trouvaient au fond du puits. Leur mort serait due à l’inhalation de ce gaz toxique, selon un rapport confidentiel consulté par l’AFP.

Selon plusieurs témoins, le bruit de la détonation s’est fait entendre sur les sites miniers voisins, d’où ont accouru plusieurs mineurs. Il faut noter que cette zone du gouvernement local de Wase, dans l’État de Plateau, au centre du Nigeria, est le cœur historique de la production minière du pays. Ces dernières années, la production y est en fort déclin, et désormais, il ne reste plus que quelques mines artisanales sans permis.

Au Nigeria, les accidents mortels comme celui-ci sont fréquents. La semaine dernière, un éboulement a tué trois mineurs dans l’État d’Ebonyi, dans le sud du pays. En septembre 2025, dix-huit mineurs avaient perdu la vie dans l’État de Zamfara, nord-ouest du Nigeria, après une période de fortes pluies. Un rocher s’était écrasé sur une mine illégale, tuant 18 personnes.