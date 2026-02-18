Une centaine de militaires américains débarque au Nigeria

Une centaine de militaires américains débarque au Nigeria
Au Nigeria, une centaine de militaires américains sont arrivés à Bauchi dans le nord-est du pays. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du quartier général de la Défense. L’annonce a été faite le lundi 16 février 2026.

États-Unis : des militaires débarquent au Nigeria contre le terrorisme

Comme annoncé par le Président Donald Trump, les États-Unis intensifient au Nigeria une opération militaire contre les djihadistes. En décembre, les Américain avaient mené des frappes aériennes dans le nord-ouest du pays. Donald Trump avait dénoncé à plusieurs reprises les violences qui toucheraient spécifiquement les chrétiens dans le pays, ce qu’Abuja a toujours fermement démenti.

Lundi, des centaines de militaires sont arrivés dans l’État de Bauchi dans le nord-est du Nigeria. Un communiqué du ministère nigérian de la Défense l’a indiqué. Ils ne sont pas là pour combattre, mais à des fins de formation, d’appui technique et de partage de renseignements avec la défense nigériane. Plusieurs avions de transport militaires sont déjà arrivés la semaine dernière, notamment à Maiduguri selon les médias des deux pays.

Selon la Défense nigériane, cette coopération est « une demande formelle » de l’état-major nigérian aux États-Unis dans le but de renforcer la capacité du pays face aux menaces terroristes. Les deux nations ont multiplié les échanges et les visites sur le thème sécuritaire depuis les frappes américaines dans le nord-ouest du pays fin décembre. L’objectif était de défendre les populations chrétiennes menacées de génocide selon Donald Trump.

Pour rappel, les experts estiment que les violences touchent de manière indiscriminée chrétiens et musulmans. La semaine dernière, l’envoi de 200 instructeurs militaires américains avait été annoncé.

