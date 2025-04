Wema Bank, un acteur majeur de la banque digitale au Nigeria, a annoncé une initiative financière significative. L’établissement bancaire ambitionne de lever 150 milliards de nairas, soit environ 94 millions de dollars américains. Cette levée de fonds se fera par le biais d’une émission de droits, une opération stratégique pour consolider sa position sur le marché nigérian.

Renforcement stratégique du capital

Wema Bank, pionnière de la banque numérique au Nigeria, a officialisé le lancement imminent d’une émission de droits. Cette opération, prévue pour débuter le 14 avril 2025, vise à mobiliser des fonds importants. L’objectif principal est de renforcer le capital de la banque et de soutenir l’expansion de ses activités de prêt, notamment auprès des petites et moyennes entreprises.

L’émission portera précisément sur 14 286 785 417 actions ordinaires, avec une valeur nominale de 50 kobos chacune. Le prix de souscription a été fixé à 10,45 nairas par action, offrant ainsi une opportunité aux actionnaires existants. La banque a précisé que les actionnaires enregistrés au 5 mars 2025 bénéficieront d’un droit préférentiel de souscription. Ils pourront acquérir deux nouvelles actions pour chaque lot de trois actions déjà détenues.

La direction de Wema Bank a souligné l’importance de cette démarche pour l’avenir de l’institution. « Ceci est une étape clé qui consolidera la vision de devenir une Banque d’Importance Systémique (BIS) et de créer de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré la direction. Elle a également mis en avant la performance positive de la banque. « La croissance constante de nos indicateurs clés de performance et de notre part de marché reflète le succès de nos initiatives stratégiques et la confiance que nos actionnaires nous ont témoignée », a-t-elle ajouté.

Cette opération financière répond également aux nouvelles directives de la Banque centrale du Nigeria (CBN). La CBN a fixé au 31 mars 2026 la date limite pour que les banques se conforment aux seuils de capital minimum requis. Selon cette réglementation, les banques commerciales à envergure internationale devront afficher un capital minimum de 500 milliards de nairas. Les banques opérant au niveau national devront atteindre 200 milliards de nairas, tandis que celles à couverture régionale devront disposer de 50 milliards de nairas.

Lire aussi : « Tell Your Papa » : quand la musique devient une menace politique au Nigeria



Ambitions de croissance et innovation

Au-delà de la simple mise en conformité réglementaire, Wema Bank ambitionne de soutenir sa stratégie de croissance à long terme. L’opération de recapitalisation permettra de renforcer significativement son portefeuille de prêts. Un accent particulier sera mis sur le financement des PME et des entreprises opérant dans des secteurs clés de l’économie nigériane.

La modernisation des systèmes technologiques de la banque constitue également une priorité. Wema Bank entend investir dans l’amélioration de son infrastructure technologique pour offrir des services plus performants et innovants. Une attention soutenue sera accordée au développement continu de sa plateforme digitale ALAT. Lancée en 2017, ALAT est considérée comme la première banque entièrement numérique d’Afrique.

ALAT a joué un rôle crucial dans la stratégie de Wema Bank. Cette plateforme a permis de stimuler l’inclusion financière en attirant une clientèle jeune, dynamique et connectée. « Véritable moteur d’innovation », ALAT continue d’être un pilier de la croissance de la banque. Avec cette recapitalisation, Wema Bank se positionne favorablement pour l’avenir. Elle rejoindra ainsi un groupe restreint de banques nigérianes ayant satisfait aux exigences réglementaires de la CBN bien avant l’échéance de mars 2026, à l’instar de Zenith Bank et UBA qui ont déjà mené des opérations similaires.