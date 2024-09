Ibrahima Cheikh Diong est le premier Directeur Exécutif du Fonds pour la réponse aux pertes et dommages (FRPD). Sa nomination a été annoncée ce samedi 21 septembre 2024 par le Conseil d’Administration. À noter que ce fonds a été créé lors de la COP27 en 2022 pour servir d’appui aux pays touchés par les effets du changement climatique.

Ibrahima Cheikh Diong, premier Directeur Exécutif du Fonds pour la réponse aux pertes et dommages

Le Fonds pour la réponse aux pertes et dommages a désormais son premier Directeur Exécutif. Il s’agit du Sénégalais Ibrahima Cheikh Diong. Il va diriger ce fonds pour un mandat de quatre qui démarre dès le 1er novembre 2024. L’intéressé n’est pas un novice de la tâche à laquelle il est convié. Diong est connu pour ses expériences dans les domaines du changement climatique, de la finance et du développement.

En réaction à sa nomination, Ibrahima Cheihk Diong a promis de travailler en étroite collaboration avec le Conseil d’Administration pour relever les défis et atteindre les objectifs du Fonds. Il a exprimé son honneur d’assumer un rôle important face à la crise climatique, qui menace particulièrement les communautés vulnérables des pays en développement. Diong s’engage avec humilité à diriger le Fonds pour la réponse aux pertes et dommages, visant à soutenir les populations les plus touchées par le changement climatique.

Selon Richard Sherman, co-président du FRPD, cité par Financial Afrik, le choix porté sur Ibrahima Cheikh Diong, originaire d’un pays en développement, est la preuve que les institutions multilatérales reconnaissent la nécessité d’intégrer les perspectives et les besoins spécifiques des nations les plus vulnérables.

Jusqu’à sa nomination, le tout nouveau patron du FRPD était Représentant spécial du président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique sur les questions ESG. Il a été précédemment Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur général du groupe ARC de l’Union africaine.