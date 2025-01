L’ONU (Organisation des Nations Unies) a annoncé que le prix des produits mondiaux a enregistré une réduction de 2 %. Une information relayée à travers son département de l’Alimentation et de l’Agriculture. Toutefois, ce recul des prix est lié à la baisse des cours mondiaux des céréales (-13,3 %) et du sucre (-13,2 %).

ONU : Produits mondiaux moins chers en décembre 2024

Le mois de décembre de l’année dernière (2024) n’a pas été prolifique pour les producteurs de certains produits. Ainsi, d’après les analyses du département de l’Alimentation et de l’Agriculture de l’ONU, le prix des produits a connu une baisse de 2,1 % par rapport à l’année précédente. Cela s’explique par l’Indice des prix calculé par cet organe, qui suit la variation des cours internationaux d’un panier de produits de base. Cet indice a atteint en moyenne 122 points en décembre 2024. Ce recul est principalement dû à la baisse des cours des céréales et du sucre, avec des variations respectives de -13,3 % et -13,2 %.

Néanmoins, cette baisse des prix des céréales et du sucre a été contrebalancée par l’augmentation des prix d’autres produits, tels que les huiles végétales, les produits laitiers et la viande. Ces derniers ont enregistré des hausses respectives de +9,4 %, +4,7 %, et +2,7 %.

En outre, la nouvelle année pourrait être bénéfique pour les producteurs de produits de base. Par ailleurs, la forte augmentation des prix des céréales, en particulier celle du blé, qui avait suivi l’invasion russe de l’Ukraine, s’est progressivement inversée. Les cours sont désormais revenus à des niveaux comparables à ceux observés avant le conflit sur les marchés internationaux.