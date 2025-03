Les contre-performances du titre Orange CI ne profitent pas au marché des actions de la BRVM. Avec une baisse de capitalisation de 22,5 milliards FCFA, ce dernier a agi drastiquement sur les indices phares de la BRVM pour la deuxième fois consécutive.

Orange CI dans une baisse de capitalisation constante

Orange CI a été à l’origine du repli des principaux indices de la BRVM ce mardi 11 mars 2025. À cet effet, le BRVM-COMPOSITE a enregistré un recul de 0,21 %, atteignant 291,85 points. Il est suivi par le BRVM-30, qui a, à son tour, accusé une baisse de 0,24 %, atteignant 146,88 points. Enfin, le BRVM-PRESTIGE a subi le plus fort repli, avec une baisse de 0,48 % à 122,79 points.

Dans cette dynamique de baisse constante, d’autres valeurs ont également contribué au repli des principaux indices sur le plan individuel. En effet, TOTAL CI occupe la première place parmi les valeurs en contre-performance, avec une contraction de 3,49 %, atteignant un prix de 3 600 FCFA. De même, BOA SN et BOA Mali ont reculé respectivement de 1,49 % à 3 300 FCFA et de 1,16 % à 2 125 FCFA.

À l’inverse, ALIOS FINANCE CI, SETAO CI et NEI CEDA ont impressionné par leurs bonnes performances. Ainsi, ALIOS FINANCE CI et SETAO CI ont enregistré des hausses respectives de 7,43 % à 795 FCFA et 7,26 % à 665 FCFA. NEI CEDA, quant à elle, a connu une progression de 4,38 % à 715 FCFA.

La séance de transactions s’est clôturée avec TOTAL CI (-0,21 %), qui a enregistré un volume de transactions de 90,3 millions FCFA, soit 9,9 % du volume total de la séance de cotation, estimé à 904,2 millions FCFA.