En Côte d’Ivoire, le Groupement Spécial de Lutte contre l’Orpaillage Illégal (GSLOI) a mené une opération de grande envergure le jeudi 26 septembre 2024 dans la région du Sud-Comoé. Ainsi, à l’issue de cette patrouille, plusieurs sites d’orpaillage illégal ont été détruits.

Orpaillage illégal en Côte d’Ivoire : plusieurs sites détruits à M’possa et Niamienlessan

Les forces de l’ordre ont procédé à la destruction de nombreux sites d’orpaillage clandestins à M’possa et Niamienlessan, dans la sous-préfecture de Kouakro. Ainsi, après la destruction, trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Les autorités ont également saisi et détruit un important matériel d’exploitation aurifère, comprenant notamment 26 dragues, 13 concasseurs, 6 motopompes et 5 laveries.

Par ailleurs, il faut noter que cette opération démontre la détermination des forces de l’ordre à lutter contre ce fléau qui menace l’environnement et l’économie du pays. Pour ce faire, les forces de l’ordre ont invité la population à collaborer en signalant tout acte d’orpaillage illégal aux autorités compétentes.