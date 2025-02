Le PAM a renforcé la sécurité alimentaire au Nigeria avec un financement de 2,5 milliards USD. Ce fonds vise à atteindre l’objectif du projet « Zéro faim », mis en place par les autorités nigérianes pour améliorer la nutrition dans le pays et, de manière plus globale, éradiquer la pauvreté.

PAM, un soutien clé pour le projet « Zéro faim »

Le PAM (Programme alimentaire mondial) œuvre dans la lutte contre la famine, un phénomène qui sévit dans le monde entier et en particulier au Nigeria. Pour pallier ce problème, les autorités nigérianes ont mis en place un projet de lutte contre la faim, baptisé « Zéro faim ». Ce projet vise à améliorer la nutrition dans le pays et, plus largement, à éradiquer la pauvreté.

Pour sa mise en œuvre, le PAM a accordé un financement de 2,5 milliards USD aux autorités nigérianes. Ce financement sera déployé sur plusieurs années et ciblera en priorité les régions et communautés les plus affectées par l’insécurité alimentaire due aux changements climatiques, aux conflits et aux difficultés économiques. Il se concentrera principalement sur l’aide alimentaire d’urgence, notamment à travers des programmes de nutrition pour les enfants et les femmes enceintes, ainsi que sur la mise en place d’une agriculture durable afin d’assurer la sécurité alimentaire à long terme.

Seriene Loum, directeur exécutif du PAM, souligne que l’institution met l’accent sur les interventions d’urgence.

« Nous avons des interventions qui se concentrent sur les réponses d’urgence, en veillant à ce que les gens ne se couchent pas le ventre vide. Ces activités vitales visent à fournir une assistance alimentaire immédiate aux personnes dans le besoin », a-t-il déclaré.

Un défi persistant malgré la puissance économique du Nigeria

Malgré son poids économique, le Nigeria peine à satisfaire les besoins nutritionnels de sa population. Selon la Banque mondiale, 47 % des Nigérians vivent en dessous du seuil de pauvreté international de 2,15 USD par personne et par jour.

D’après une étude du PAM, environ 25 millions de personnes souffrent actuellement d’insécurité alimentaire au Nigeria, un chiffre qui pourrait atteindre 33 millions d’ici 2025.