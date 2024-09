Il y a une manifestation aujourd’hui à Paris contre le gouvernement Macron-Barnier. Alors que le Premier ministre Michel Barnier s’apprête à annoncer la composition de son nouveau cabinet, les opposants à sa désignation ont pris d’assaut les rues de la capitale française. Cette manifestation fait écho à une cinquantaine d’autres rassemblements organisés partout en France ce samedi 21 septembre.

Manifestation à Paris : la colère gronde contre le gouvernement Macron-Barnier

À Bordeaux, environ 500 personnes ont déjà défilé dans les rues ce matin, accusant le gouvernement de ne pas respecter les suffrages exprimés lors des dernières élections européennes et législatives. « Nous ne sommes pas entendus par les votes, donc manifester est notre seul recours pour faire entendre notre voix », explique une manifestante présente place de la Victoire. Un sentiment partagé par de nombreux Français qui s’indignent de la direction politique actuelle du pays.

La mobilisation à Paris, débutée à 14 heures, est particulièrement importante, avec entre 20 000 et 40 000 participants attendus. Les cortèges convergent vers la place de la République, un lieu symbolique pour les manifestations parisiennes. Les protestataires demandent la destitution du président Emmanuel Macron et un changement radical de gouvernement. « Nous avons un gouvernement qui est contre la volonté populaire et le résultat des urnes, donc tout cela est absolument provisoire, temporaire et nous espérons bien gouverner dans les prochaines semaines », lance Loïc Prud’homme, député LFI, en tête de cortège à Bordeaux, au micro de France3.

Les jeunes, tout comme les retraités, sont fortement représentés dans les rangs des manifestants. Inquiets pour leur avenir, ils dénoncent une politique qui, selon eux, néglige les attentes des citoyens. « On n’aura pas de retraite. Et le vote ne sert plus à rien puisque le premier ministre appartient au parti qui a recueilli le moins de voix aux dernières élections et ceux qui en ont le plus ne font pas partie du nouveau gouvernement., s’indigne un manifestant de 60 ans.

Alors que Michel Barnier est attendu pour dévoiler sa nouvelle équipe, la tension monte dans tout le pays. Les manifestants espèrent que cette mobilisation massive fera pression sur le gouvernement pour une politique plus en phase avec les attentes des Français.

En effet, la coalition Nouveau Front populaire (NFP) a remporté les dernières élections législatives en France. C’est donc cette coalition qui devrait désigner le nouveau Premier ministre français pour une cohabitation avec le Président Emmanuel Macron. À la surprise générale, Michel Barnier a été désigné par le chef de l’État pour diriger le prochain gouvernement qu’il devrait dévoiler dans les prochaines heures.

Avec cette entame de manifestations par les opposants, la France risque d’être bloquée par des actions de destitutions que comptent introduire les partis du NFP. Les manifestations qu’ils projettent jusqu’au renoncement de Macron n’arrangeront pas la situation.