Ecole ivoirienne : Pat Sako en colère contre les enseignants

Pat Sako est très remonté contre les enseignants et les fondateurs d'écoles. Le chanteur de zouglou, de son vrai nom, Ossohou Hugues Patrick, a tiré à boulets rouges sur ces deux corporations dans une publication sur sa page Facebook.

Pat Sako dénonce le phénomène des fascicules

Dans une publication sur sa page Facebook, Ossohou Hugues Patrick, plus connu sous le nom de Pat Sako, a sorti les griffes contre les fascicules qui font rage dans les écoles ivoiriennes. Pour le lead vocal du groupe zouglou Espoir 2000, ces documents "qui étaient l'apanage" des "facultés universitaires" ont désormais établi domicile dans les lycées et collèges. "Il n’existe plus de programme national à ce niveau. Chaque enseignant a “son fascicule“ qui comporte “son propre programme“, qu’il propose, que dis-je ? qu’il vend, aux parents", a dénoncé Pat Sako.

Le zouglouman ivoirien fait remarquer que les élèves reçoivent des "consignes strictes" de la part des enseignants "pour acheter uniquement le livre du professeur, moyennant très souvent des bonus".

"Avant, on pouvait passer nos livres à nos petits frères et cela réduisait fermement les dépenses à la rentrée. Aujourd’hui, la rentrée est de plus en plus une période de choux gras pour nos profs et écoles. Et les parents dans tout ça ??? La formation de nos enfants est-elle garantie ?? Y a-t-il un contrôle à ce niveau ?? Ces ouvrages sont-ils certifiés au-delà de leur caractère lucratif ??", s'est interrogé le compère de Valérie.

Pat Sako fait partie de la crème du zouglou en Côte d'Ivoire. En compagnie de Valérie et Shura, il est considéré comme un chanteur engagé. À travers ses compositions, Ossohou Hugues Patrick dénonce les tares de la société ivoirienne. Il n'hésite pas à prendre position sur des sujets brûlants du pays. On se rappelle que le zouglouman avait eu maille à partie avec l'ancien ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, à propos de la crise au BURIDA (Bureau ivoirien du droit d'auteur).