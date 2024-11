Grâce à l’Indice Synthétique d’Émergence Économique (ISEME), l’Institut de l’Emergence a déterminé les pays émergents d’Afrique sur 43 pays africains évalués. Selon le classement rendu public, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Cameroun sont absents du top 10.

Classement des pays émergents d’Afrique : comment la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Cameroun se positionnent

Selon le classement 2022 de l’Institut de l’Émergence, la Côte d’Ivoire occupe la 12e position avec un score de 0,467. Elle figure dans la catégorie des pays potentiellement émergents, aux côtés du Sénégal (0,498), de l’Algérie (0,485) et du Congo (0,477). Son score dépasse la moyenne africaine, fixé à 0,428. Ce résultat confirme le dynamisme de l’économie ivoirienne, notamment grâce à une croissance soutenue et à des réformes structurelles. Cependant, des défis persistent, tels que la réduction des inégalités et la diversification de l’économie.

Le Bénin, pour sa part, occupe la 31e place avec un score de 0,362, tandis que le Cameroun se classe légèrement mieux, à la 29e place, avec un score de 0,391. Selon un expert, ces deux pays doivent intensifier leurs efforts pour renforcer les infrastructures, améliorer le climat des affaires et développer des secteurs à forte valeur ajoutée.

Dans la catégorie des pré-émergents, on retrouve : le Gabon (0,595), la Tunisie (0,567), le Botswana (0,553) et la Guinée Équatoriale (0,525).

Sur le plan africain et dans la catégorie des pays émergents, le Maroc (0,663) s’impose en tête, détrônant l’Afrique du Sud (0,615), grâce à une nette diversité de ses infrastructures et une politique économique soutenue. L’Égypte (0,659), quant à elle, maintient sa position (2e), tandis que l’ Île Maurice (0,600) fait une entrée remarquée dans le cercle des pays émergents, grâce à son environnement favorable aux affaires et son dynamisme économique.

L’entrée de l’Île Maurice dans le cercle des pays émergents d’Afrique est une véritable réussite. Ce petit État insulaire a su tirer parti de ses atouts, notamment son secteur des services financiers et son tourisme, pour se positionner comme un hub économique régional.

En tête du classement des pays émergents d’Afrique, ces trois pays se distinguent par leur capacité à diversifier leurs économies, à attirer les investissements étrangers et à mettre en œuvre des politiques macroéconomiques stables. Ces pays constituent des références pour les autres nations africaines souhaitant accélérer leur émergence.

Classement général des pays émergents d’Afrique

Pays émergents (vert) :

Maroc : 0,663 Egypte : 0,659 Afrique du Sud : 0,615 Maurice : 0,600

Pays pré-émergents

Gabon : 0,595 Tunisie : 0,567 Botswana : 0,553 Guinée équatoriale : 0,525

Pays potentiellement émergents

Sénégal : 0,498 Algérie : 0,485 Congo : 0,477 Côte d’Ivoire : 0,467 Congo, RDC : 0,458 Ghana : 0,453 Cap-Vert : 0,451 Ouganda : 0,449 Namibie : 0,438 Tanzanie : 0,430 Éthiopie : 0,428 Guinée : 0,420 Mauritanie : 0,415 Nigeria : 0,404 Kenya : 0,402 Madagascar : 0,401 Togo : 0,396 Centrafrique : 0,394 Cameroun : 0,391 Rwanda : 0,389 Niger : 0,386 Mozambique : 0,359 Zimbabwe : 0,353 Mali : 0,341 Burkina Faso : 0,333

Pays sous-développés

Gambie : 0,319 Tchad : 0,309 Soudan : 0,300 Burundi : 0,292 Sierra Leone : 0,211

Au niveau mondial, l’Irlande (0,985), la Chine (0,904), la République tchèque (0,886), la Malaisie (0,882) et la Hongrie (0,875) se distinguent par des scores supérieurs à 0,75, les positionnant parmi les pays les plus avancés en termes d’émergence.

Basé sur 22 indicateurs, l’indice Moubarack LO ou ISEME évalue la performance d’un pays sur quatre dimensions : économique, sociale, structurelle et internationale. Il offre une évaluation rigoureuse et complète du niveau de développement d’un pays

Un classement qui met en évidence les disparités économiques en Afrique

Une analyse profonde du classement ISEME 2022 montre clairement des disparités économiques au sein du continent africain. Si certains pays ont réussi à se hisser au rang de pays émergents, d’autres ont encore du chemin à parcourir. La Côte d’Ivoire, le Bénin et le Cameroun disposent d’un potentiel important mais doivent poursuivre leurs efforts pour accélérer leur développement. Avec un peu plus d’efforts, ces pays peuvent monter dans la catégorie des pays émergents d’Afrique.