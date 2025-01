Les GSM qui constitue le secteur de la télécommunications au Nigeria vont subir une perte alarmant de 11,3 milliards USD d’ici 2026. Une perte qui est dû à plusieurs raisons dont la baisse constante de la valeur de la monnaie du pays, d’une part et l’inaction réglementaire à long terme de la Commission nigériane des communications (NCC).

GSM avec une perte de capitalisation au Nigeria

Les GSM tel que MTN, Airtel etc ont connu une perte de capitalisation lors des années 2023 et 2024. Ainsi en 2023, la première télécommunication du Nigeria MTN a enregistré une perte 137 milliards de nairas. Airtel quand à lui enregistré une perte de 89 millions de dollars en 2024. Des déficits survenu en raison du retard de l’augmentation de 40% sur les tarifs dans le pays demandé depuis 2022.

En effet, les GSM avaient demandé une augmentation de 40% sur les Tarifs afin de combler les vides qu’à créé l’instabilité du naira. Mais le retard dans l’acceptation de l’augmentation des tarifs dans le secteur de la télécommunication par la NCC a plongé les acteurs de la télécommunication dans une perte énorme qui pourrait atteindre 11,3% d’ici 2026. Même si cela est actuellement en vigueur avec une augmentation de 50%.

Cependant, a en croire les déclarations des directeurs général des GSM, l’augmentation des tarifs était nécessaire pour le suivi de ces derniers. Par ailleurs pour Dinesh Balsingh, PDG de Airtel Nigeria, «L’augmentation des prix, qui était absolument nécessaire à la survie et à la croissance continue de l’industrie, nous permettra de continuer à investir dans l’infrastructure du réseau, à étendre la couverture et à fournir des produits et services améliorés qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients », a t-il déclaré

Wamola responsable de la GSMA pour l’Afrique subsaharienne renchérit que cette augmentation des tarifs permettra la création de 2000 d’emplois ainsi que la stimulation de la croissance économique. «Cette décision de la NCC est une étape importante pour l’avenir numérique du Nigéria. En permettant des investissements durables, nous améliorons la qualité du service pour les consommateurs et favorisons les opportunités d’innovation et de croissance économique», a-t-elle renchérit.