© Pertes américaines en Iran : Donald Trump se justifie

Depuis le déclenchement de l’opération militaire israélo-américaine contre l’Iran, le président des États-Unis Donald Trump a multiplié les prises de paroles sur son réseau Truth Social et dans la presse ce dimanche 1er mars 2026. Son objectif est d’expliquer pourquoi il avait pris la décision de frapper la République islamique et préparer son opinion publique à de nouvelles pertes après la mort de trois soldats américains.

Iran : Donald Trump s’explique face aux pertes américaines

Dimanche 1er mars 2026, lendemain du déclenchement de l’opération israélo-américaine contre le régime iranien, Donald Trump a tenté de se justifier tout en cherchant à préparer l’opinion publique américaine à des pertes supplémentaires. Ceci, après le décès de trois militaires.

Le président américain a expliqué son choix d’attaquer la République islamique par le besoin d’assurer la sécurité à long terme de l’Amérique. « Nous menons cette opération massive non seulement pour assurer notre sécurité ici et maintenant, mais aussi pour nos enfants et leurs enfants. Un régime iranien équipé de missiles à longue portée et d’armes atomiques serait une grave menace pour tout Américain », a déclaré Donald Trump dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social

Donald Trump est revenu aussi sur la mort de soldats américains. « Malheureusement il y en aura probablement d’autres avant la fin. C’est comme ça. L’Amérique va venger ses morts et porter le coup le plus sévère sur les terroristes qui ont déclaré la guerre contre, fondamentalement, la civilisation. Nous prions pour les blessés et exprimons tout notre amour et notre gratitude aux familles de ces soldats qui sont tombés. », a-t-il lancé

« Les opérations militaires vont continuer à pleine puissance pour le moment et elles se poursuivront jusqu’à ce que tous nos objectifs soient atteints. Nous avons des objectifs très forts », a enfin confié Donald Trump depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, où il a passé le week-end avant de rentrer dans la soirée du dimanche 1er mars à Washington.