L’assassinat d’Ali Khamenei par Israël et les États-Unis est le résultat d’un objectif longtemps visé. Le Guide suprême de la Révolution islamique depuis 1989 est l’homme par qui le mal créé par l’ayatollah Rouhollah Khomeini s’est perpétué, du point de vue des Occidentaux. Le tuer était pour beaucoup la seule façon de ramener la paix dans la région. Il a été bombardé conjointement par Israël et les États-Unis alors qu’il était en compagnie d’une quarantaine de dirigeants iraniens, lors d’une réunion à Téhéran le 28 février 2026.

Roulement de tambour : nous sommes avant 1979 en Iran, un pays alors allié des Occidentaux, surtout des États-Unis. La révolution islamique entamée par l’ayatollah Rouhollah Khomeini cette année-là fait naître une rhétorique anti-occidentale et une inimitié forte contre Israël (Petit Satan). Débute donc une rupture brutale qui sera suivie d’une hostilité durable.

C’est l’ayatollah Rouhollah Khomeini, guide de la révolution de cette année-là, qui instaure cette rupture avec les deux pays cités plus haut. Il rejette non seulement le Shah, mais aussi l’influence américaine dans la région. Pour lui, le Shah représente un régime protégé artificiellement par les États-Unis, pays habitué à l’ingérence qui, en Iran, se matérialise par le coup de force contre Mossadegh, le Premier ministre jusqu’en 1953. Il préfère instaurer une idéologie musulmane, l’anti-impérialisme.

L’Iran, pour matérialiser cette rupture, va systématiquement soutenir le Hezbollah libanais, mais aussi d’autres groupes armés chiites du Moyen-Orient. Tous ont pour ennemi commun Israël, protégé lui par les États-Unis, son plus grand allié. Depuis, les tensions sont vives dans la région.

Le nucléaire au coeur du conflit

L’Iran se lance ensuite dans un programme nucléaire dès 2000. Pour Israël et les États-Unis, laisser faire reviendrait à prendre le risque de subir un jour la foudre de ce régime. Dès lors, les deux alliés ne ménageront aucun effort pour empêcher cette menace.

Pour les Iraniens, leur programme nucléaire n’est qu’à usage civil. Israël et les USA n’y croient pas et, grâce à des négociations, un accord de renoncement au projet est signé en 2015. Cet accord reste fragile jusqu’en 2024 lorsque le conflit direct éclate avec les frappes contre les installations nucléaires iraniennes par Israël.

Les représailles ont été déroutantes. Lors de la guerre des 12 jours, l’Iran va envoyer une valse de missiles sur l’État hébreu. Le fameux dôme de fer qui protégeait Israël sera perforé de toutes parts par les frappes iraniennes. Il faudra une intervention musclée des États-Unis qui ont affaissé les infrastructures militaires de l’Iran pour parvenir à une accalmie.

Sauf que la réaction énergique de l’Iran a confirmé les doutes des Américains et des Israéliens sur le développement de technologies militaires poussées par l’Iran. C’est le sommeil coupé que les deux alliés cherchent par tous les moyens à détruire l’arsenal militaire iranien.

Ali Khamenei : la radicalité une constance

Le Guide suprême Ali Khamenei est un radical avec qui les États-Unis et Israël n’arrivent à rien. Le successeur de l’ayatollah Rouhollah Khomeini a gardé intacte l’idéologie qui veut que les États-Unis passent pour un pays impérialiste donc le “Grand Satan”.

Sous le règne du Guide Ali Khamenei, l’Iran est devenu le grand défenseur de la Palestine dont il était aussi le grand fournisseur d’armes. Cette position clairement affichée rendra permanentes les tensions entre l’Iran et Israël, très régulièrement aux prises avec les Palestiniens.

L’Iran est opposé aux deux alliés Israël et les États-Unis depuis le changement de régime en 1979, son rejet de l’ingérence occidentale, l’adoption d’une idéologie religieuse et anti-impérialiste mais aussi pour l’intense rivalité régionale qui aura duré dans le temps.

Avec le décès du Guide suprême Ali Khamenei, les Occidentaux et les dirigeants des pays de la région espèrent la désignation d’un dirigeant moins hostile. Problème : l’entrée en scène de la Chine et la Russie, alliés de l’Iran, est redoutée. Ces deux pays pourraient armer le régime iranien pour faire durer la guerre comme l’ont fait les pays Occidentaux avec l’Ukraine.