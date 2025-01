Icône du zouglou ivoirien, Petit Denis, a adressé un message fort à la jeune génération d’artistes, exprimant son ouverture à des collaborations et son souhait de transmettre son savoir. Lors d’une déclaration publique, l’artiste légendaire a évoqué ses relations avec les jeunes talents tout en partageant une idée de projet avec Himra.

Petit Denis revient en force avec une idée de collaboration pour Himra

« Mes relations avec la nouvelle génération sont bonnes. Après, nous, on n’a plus vraiment le temps d’aller vers eux, c’est plutôt à eux de venir vers nous s’ils veulent apprendre », a déclaré Petit Denis relayé par Abidjanshow. Ce message traduit son désir de voir les jeunes artistes se rapprocher des pionniers du zouglou pour profiter de leur expérience et de leurs conseils avisés. En ce qui concerne ses différends passés avec le groupe Révolution, Petit Denis a souhaité clarifier : « Oui, j’étais fâché après eux, mais aujourd’hui tout va bien, car on s’est parlé. »

Toutefois, c’est surtout son appel à Himra qui a marqué les esprits. L’artiste zouglou a dévoilé une idée musicale : « D’ailleurs, j’ai un petit beat pour Himra, je pense qu’on peut faire quelque chose ensemble. » Une déclaration qui laisse entrevoir une collaboration prometteuse, susceptible de créer un pont entre les générations et de ravir les fans de musique ivoirienne.