Professeur Emery Raoul Loba DAGAUD, Maître de Conférences en Philosophie politique et morale, auteur du livre Les trois mousquetaires de l’Afrique à l’épreuve du pouvoir, s’est ouvert à Afrique-Sur7.fr à l’occasion de la sortie de son œuvre. Dans cette interview exclusive de Patrice Dama, Afrique Sur 7, fait la lumière sur l’œuvre de Professeur Dagaud, enseignant de Philosophie des cultures et des civilisations africaines à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, et met en exergue ses compétences d’essayiste et de consultant.

Pr Raoul DAGAUD, quels thèmes aborde votre œuvre ?

Ce livre aborde principalement les thèmes que sont la politique, l’éthique, le patriotisme, la liberté, la souveraineté et l’économie. En quelques mots, les Africains semblent partout las de ne pas être maîtres du destin de leurs États, de leurs richesses et, alors, revendiquent leur liberté souveraine pour amorcer leur développement endogène et définir désormais la gestion propre de leurs cités. Ils reprochent à leurs dirigeants le gaspillage ou la dilapidation de leurs richesses dans des pratiques scandaleuses et parfois immorales, en affichant une mine cynique face à la misère grandissante des populations et au chômage très prononcé des jeunes. L’endettement excessif des États africains y est aussi évoqué.

Avez-vous écrit ce livre pour une occasion particulière ou pour témoigner de quelque chose en particulier ?

Oui. En tant que fils de ce continent, nous faisons l’expérience de toute cette détresse africaine. Et, sous nos yeux, des États frères font mains et pieds pour s’affirmer. Nous voulons parler de l’Alliance des États du Sahel (AES) : le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Formés pendant nos études sur ce cas de figure, nous ne pouvons que soumettre à l’auditoire réflexif les résultats de quelques recherches, pour permettre à nos frères d’éviter de reproduire les erreurs des anciens et leur ouvrir, par ce canal, des pistes salvatrices pour réussir leur noble entreprise d’autodétermination. Voilà particulièrement ce qui motive la publication de ce livre.

Qu’est-ce qui est essentiel pour vous au sujet de l’Afrique ?

L’essentiel pour nous, c’est l’épanouissement des Africains sur leurs terres, c’est-à-dire l’effectivité de la liberté, du développement efficient, de la justice et de la vérité, pour asseoir une conscience historique et contemporaine dénuée de toutes sortes de contre-vérités.

Quels conseils avez-vous prodigués aux Africains en général et à l’AES en particulier dans ce livre « Les trois mousquetaires de l’Afrique à l’épreuve du pouvoir »?

Il faut se procurer l’ouvrage pour le savoir (rires). Disons trois (03) choses que nous nous efforçons nous-mêmes de respecter : la discrétion, l’humilité et le courage. La colère des Africains est légitime, mais il nous faut éviter son euphorie, car elle n’est pas bonne conseillère. Les invectives proférées sur les réseaux sociaux à l’endroit de nos dirigeants, responsables de notre détresse, noient les arguments pourtant pertinents soutenus contre leur gestion de nos États. Il faut mettre fin à ces injures, car insulter même le diable mène à l’Enfer. Que l’humilité caractérise toutes nos démarches pour que l’unité africaine soit l’affaire de toutes et de tous, c’est-à-dire de celles et ceux à qui l’on fait des reproches et de nous-mêmes. Armés plus que jamais de courage, affrontons les défis de l’heure jusqu’au port désiré, à savoir la liberté véritable de l’Afrique.

Pr Raoul Loba DAGAUD, avez-vous écrit d’autres livres ?

Oui, par la grâce de Dieu, nous avons publié Le chœur de N’krumah (2012, révisé et augmenté en 2025), Raison d’être (2015), Le Pouvoir des Immoraux (2017), L’odeur de la Politique (2019), Devant Dieu et les Hommes : l’Afrique (2024).

Où peut-on trouver cette dernière parution en date ?

Ce livre qui vient de paraître est disponible dans les librairies des Éditions Mercury, à Ouagadougou, au Burkina Faso. En Côte d’Ivoire et partout ailleurs, vous pouvez aussi nous joindre pour faciliter l’acquisition aux mêmes contacts : +226 70 21 03 05 – 78 00 40 65.

Votre mot de fin pour ce temps d’échanges ?

Juste vous dire merci, Afrique-Sur7, pour cette opportunité qui m’est offerte de présenter mon livre « Les trois mousquetaires de l’Afrique à l’épreuve du pouvoir« , qui, je l’espère, apportera des réponses aux questions que se posent certains d’entre nous.

RÉSUMÉ DU LIVRE « Les trois mousquetaires de l’Afrique à l’épreuve du pouvoir »

Notre nationalité, nous, Africains d’aujourd’hui, doit être la couleur de notre peau. En attendant de changer ce nom Afrique, qui signifie grotte, caverne (les Africains sont-ils les prisonniers de la caverne de Platon ?), nous devons nous identifier à notre cause commune et maintenant sortir de ce trou. Il nous faut compatir à la douleur et à la souffrance de nos frères de l’AES, que les pesanteurs des combats leur infligent. Avoir pour nos frères beaucoup de compassion signifie ne pas appeler contre tel ou tel pays africain des affres, encore et encore, des puissances occidentales. Au contraire, nous devons plaider les uns pour les autres et calmer maintenant les manifestations impétueuses, car, en réalité, ils ne sont pas seuls à éprouver ce qu’ils éprouvent en ce moment. Parce que nous partageons, en tant qu’Africains, le même besoin de libération et de liberté, prenons garde de ne pas sombrer dans l’illusion de la méconnaissance de notre place véritable.

Contacts Éditions Mercury : +226 70 21 03 05 – 78 00 40 65.