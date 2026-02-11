© Présidentielle 2026 au Bénin : la CENA reçoit la DGE du Sénégal

Au Bénin, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) accueille depuis la matinée de ce mercredi 11 février 2026, une délégation de la Direction Générale des Élections (DGE) du Sénégal. C’est notamment dans le cadre d’une visite de travail et de partage d’expériences à deux mois de l’élection présidentielle au Bénin.

Bénin : La CENA et la DGE du Sénégal s’aiguisent

Au Bénin, la rencontre de ce mercredi entre la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) et la délégation de la Direction Générale des Élections (DGE) du Sénégal, vise à renforcer la coopération institutionnelle et à favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière d’organisation et de gestion des processus électoraux.

Au programme figurent plusieurs séances de présentation portant sur l’organisation et le fonctionnement des organes de la CENA, la dématérialisation du processus électoral, le financement public des partis politiques ainsi que d’autres thématiques liées à la gouvernance électorale. C’est du moins ce qu’a communiqué la CENA sur sa page Facebook. À travers cette visite, la CENA réaffirme son engagement en faveur de la coopération sud-sud, du renforcement des capacités et de la consolidation d’élections transparentes, crédibles et inclusives au service de la démocratie.

Présidentielle 2026 au Bénin : le spécimen du bulletin unique validé

Bien avant la séance de ce mercredi, la CENA a procédé lundi dernier, à la validation du spécimen du bulletin unique pour l’élection présidentielle du 12 avril prochain. C’était en présence de la vice présidente de la République, candidate au même poste et des représentants du duo Hounkpè-Hounwanou.

Les duos Wadagni–Talata et Hounkpè–Hounwanou (FCBE) ont examiné la maquette et formulé quelques observations, notamment sur le positionnement et la taille des logos. La CENA a assuré que ces remarques seront étudiées dans le respect des règles.