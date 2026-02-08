Bénin : Joseph Djogbénou élu président de l’Assemblée nationale

Au Bénin, les députés de la 10e législature ont été installés ce dimanche 8 février 2026 conformément aux dispositions de la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 portant code électoral. L’article 153 alinéa 2 du texte stipule en effet que : « Les députés élus à l’Assemblée nationale prennent leurs fonctions et sont installés le deuxième dimanche de février de l’année d’élection ». Moment fort de cette première journée de la nouvelle législature : élection du président de l’Assemblée nationale et des autres membres de son bureau. À l’issue du vote, c’est le député Joseph Djogbénou qui l’emporte au poste de président.

Bénin : Joseph Djogbénou succède à Louis Vlavonou

Ce dimanche 8 février 2026 marque le début de la 10e législature issue des élections législatives du 11 janvier 2026. Les députés n’ont pas tergiversé sur les premières étapes à franchir. Ce même dimanche, les députés ont mis en place le bureau de l’Assemblée nationale. Parti majoritaire à l’Assemblée nationale, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a naturellement remporté le poste de président. Le député Joseph Djogbénou est le choix opéré pour occuper le poste.

L’élection de Joseph Djogbénou à la tête de l’Assemblée nationale est sans surprise. Certains observateurs le pressentaient au Sénat nouvellement créé avec son statut d’ancien président de la Cour constitutionnelle. Finalement, c’est le chemin de l’hémicycle que le professeur de droit a pris. L’ensemble des 109 députés qui sont tous de la mouvance l’a plébiscité au poste de président de l’Assemblée nationale. Président de l’UP-R, Joseph Djogbénou a fait l’unanimité au sein des 60 députés du parti et a conquis les 49 voix que représentent les élus du Bloc Républicain (BR).

De la Cour constitutionnelle à l’Assemblée nationale

Joseph Fifamin Djogbénou, né en 1969 à Abomey, est un avocat, universitaire et homme politique. Ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin (2018 à 2022), il a obtenu l’agrégation de droit privé et enseigne comme professeur à l’Université d’Abomey-Calavi. Le nouveau président de l’Assemblée nationale a exercé comme membre engagé dans la société civile. Il a longtemps présidé « Alternative Citoyenne ». Avocat et soutien de premier plan de Patrice Talon en 2016, il a géré le ministère de la Justice pendant les premières années du régime Talon.

Les prérogatives du président de l’Assemblée nationale

L’article 17.1 du Règlement intérieur définit les pouvoirs du président de l’Assemblée nationale. Sa mission principale est de diriger l’institution et de la représenter sur le plan national et international.

Il préside les séances plénières, les réunions du bureau et de la Conférence des présidents. Il conduit les débats, gère l’administration et le budget de l’Assemblée, et assure la police intérieure et extérieure. En cas de vacance, il exerce les fonctions de président de la République, conformément à la Constitution.

Le président donne son avis sur la nomination du président de la Cour suprême, de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) et du grand chancelier de l’Ordre national.

Il convoque l’Assemblée en session extraordinaire à la demande du président de la République ou de la majorité des députés. Il peut déclarer irrecevables des projets ou amendements hors du domaine de la loi. Après avis de la Conférence des présidents, il nomme et relève le secrétaire général administratif, responsable des services de l’Assemblée.