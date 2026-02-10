© Bénin : Joseph Djogbénou centre son mandat sur la continuité

Au Bénin, le tout nouveau président de l’Assemblée Nationale, Joseph Fifamè Djogbénou s’est de nouveau prononcé ce lundi 9 février 2026 à l’occasion de la première cérémonie officielle de montée des couleurs de la dixième législature. Le chaf du parlement béninois mise sur la continuité.

Assemblée Nationale au Bénin : l’appel de Joseph Djogbénou à ses concitoyens

Le Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Fifamè Djogbénou a présidé ce lundi 9 février 2026, la première cérémonie officielle de montée des couleurs de la dixième législature. C’était en présence du personnel administratif du Parlement, au siège de l’institution à Porto-Novo. Après l’exécution de l’hymne national, Djogbénou s’est adressé aux agents parlementaires dans une allocution centrée sur la continuité du service public et le maintien de la discipline professionnelle héritée de la précédente mandature.

Le président de l’Assemblée Nationale a rappelé que, malgré le changement à la tête du parlement, l’État et l’administration parlementaire ne doivent pas connaître de rupture dans leurs missions fondamentales. « On pourrait penser que c’est un jour nouveau. Mais l’État est une continuité. Et l’administration parlementaire est une continuité aussi », a affirmé le président au micro de la presse locale.

Plus tard dans la soirée, Joseph Fifamè Djogbénou a aussi insisté sur le respect du bien public et l’exigence professionnelle dans un message qu’il a posté sur sa page Facebook.

« Ce matin, au Palais des Gouverneurs, aux côtés du personnel parlementaire, nous avons partagé un moment simple mais profondément symbolique : la montée des couleurs de notre Nation. Ce rendez-vous marque le début d’un nouveau chapitre, placé sous le sceau de la continuité de l’État, de la discipline dans le travail et du respect rigoureux du bien public. Le changement de responsabilité ne modifie pas l’exigence : il la renforce. J’ai tenu à assurer l’ensemble du personnel de ma proximité, de mon engagement et de ma volonté de bâtir, avec eux, une Assemblée nationale exemplaire, fidèle à sa mission et digne de la confiance du peuple béninois. Ensemble, poursuivons le travail avec rigueur, esprit de service et sens de l’intérêt général, pour un Bénin toujours plus fort et uni. », a écrit le président Joseph Fifamè Djogbénou.