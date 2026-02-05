Bénin : un bus de la compagnie Baobab consumé dans un accident

Au Bénin, un bus appartenant à la compagnie Baobab a été impliqué dans un violent accident. Le drame est survenu ce jeudi 5 février 2026 alors que le bus en provenance de Malanville roulait en destination de Parakou.

Bénin : un mort et des blessés dans un accident de bus

Les premières informations rapportées par des témoins indiquent une violente collision entre le bus de la compagnie Baobab et un camion chargé de bidons d’essence. Le camion serait en station au moment des faits. Le grand incendie qui a suivi le choc a tout ravagé sur son chemin.

Le bilan provisoire fait état d’un mort et deux blessés. Le bus de la compagnie est totalement consumé et irrécupérable. Les images de l’incident témoignage de l’ampleur du feu.

Cet accident rappelle le drame national survenu en janvier 2023 à Dassa avec la même compagnie. Un bus de baobab avait été totalement consumé dans un accident suivi d’incendie. Le bilan était de 20 morts, dont 19 calcinés et 20 brûlés graves.. La justice s’était saisie du dossier pour situer les responsabilités au niveau de la direction de la Compagnie de transport.