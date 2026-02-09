© Bénin : Assemblée Nationale, les premiers mots de Joseph Djogbénou

Au Bénin, le député Joseph Djogbénou a été élu Président de la 10ᵉ législature à l’Assemblée Nationale ce dimanche 8 février 2026. C’était notamment lors de la séance inaugurale. Le nouveau chef du parlement a lancé ses premiers après son élection.

Assemblée Nationale au Bénin : le premier message de Joseph Djogbénou en tant que président

C’est officiellement fait pour l’ancien ministre de la justice, Joseph Djogbénou, ce dimanche 8 février 2026. Il est élu président de l’Assemblée Nationale pour la 10e législature. Après son élection à la tête du Parlement avec 109 voix pour, 0 contre et 0 abstention, le Président Joseph Fifamè Djogbénou a délivré un message empreint de gratitude et d’engagement au nom de la Représentation nationale.

Joseph Djogbénou a exprimé ses mots de gratitude, en son nom et au nom de la Représentation nationale, à l’endroit du peuple béninois pour la confiance placée en eux. « Mesdames, messieurs les députés, mes chers collègues, les premiers mots en ces circonstances sont des mots de gratitude, d’abord en votre nom, à l’endroit de ce peuple, de cette nation qui, dans sa diversité, a fait à chacune et à chacun de vous confiance ; nous a transmis sa confiance pour le représenter et la représenter. Je voudrais, en votre nom à nous tous, lui adresser notre reconnaissance et notre gratitude », a-t-il déclaré.

Après les remerciements, le Président Joseph Djogbénou a planté le décor en rappelant le contexte dans lequel s’ouvre la 10ᵉ législature.

« Mesdames et messieurs, chers collègues, la dixième législature s’installe dans un contexte que chacun connaît, au plan national, régional et international. De tous côtés et à tous points de vue, c’est un contexte de grande concurrence internationale où il faut chercher le nécessaire pour honorer et assurer l’épanouissement de chacune et de chacun de nos concitoyens. Nous sommes honorés de contribuer à cet exercice à travers la mise en œuvre du pouvoir législatif. Le contexte national est celui de l’actualisation et de la concrétisation des grandes réformes que le Président Patrice Talon a inspirées et conduites », a-t-il déclaré, avant d’adresser la reconnaissance sincère et la gratitude de l’ensemble des députés au Président Patrice Talon pour son courage, sa pugnacité et sa rigueur.

Toujours dans son discours, le Président Joseph Djogbénou a enfin eu une pensée profonde à l’endroit des citoyens engagés sur le terrain pour assurer le bien-être du peuple béninois.

« Nous entamons cette dixième législature avec une pensée profonde, d’abord pour chaque citoyenne et chaque citoyen qui sont sur les différents théâtres pour assurer la protection de notre pays, dans les centres de santé, sur les théâtres de combat, pour assurer le pain et le vin à chacune et à chacun de nos compatriotes. Nous entamons également cette dixième législature avec une pensée profonde pour les Béninoises et les Béninois qui sont dans la peine. Nous allons agir de sorte à diminuer cette peine, quelle que soit sa source, quelle qu’en soit la cause. Nous entamons cette dixième législature sous la protection de Dieu et sous la protection des mânes de nos ancêtres. Que Dieu protège le Bénin. Je vous remercie », a-t-il conclu.