Bénin : la DG de Dayo, l’Ivoirienne Déborah Gnagne relaxée

Au Bénin, les ennuis judiciaires s’achèvent sur une bonne note pour Déborah Gnagne. La Directrice générale du cabinet de courtage Dayo Groupe a été relaxée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans l’affaire qui l’oppose à ASK Gras Savoye, son ancien employeur. Elle était poursuivie sans mandat de dépôt.

Bénin : la Criet relaxe Déborah Gnagne dans l’affaire qui l’oppose à son ancien employeur

Après plus d’un an de procédure, Déborah Gnagne a obtenu la relaxe de la Criet dans l’affaire qui l’oppose à ASK Gras Savoye. Sur plainte des dirigeants de cette entreprise, la DG de Dayo Groupe avait été interpellée en octobre 2024 alors qu’elle revenait d’un voyage. ASK Gras Savoye, société de courtage d’assurance, accuse dame Gnagne d’avoir débauché ses employés vers Dayo Groupe. Elle est également accusée d’utiliser du matériel qui appartiendrait à ASK Gras Savoye.

À toutes les étapes de la procédure, la Directrice de Dayo Groupe a rejeté les accusations de son ancien employeur. Le bras de fer a été d’abord porté devant le Tribunal de commerce de Cotonou avant de se déplacer vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce long feuilleton judiciaire s’est achevé le lundi 26 janvier 2026 où la Cour spéciale a jugé insuffisants les éléments présentés par la partie plaignante pour demander la condamnation de la mise en cause. Elle est donc relaxée, mais le dossier n’est pas encore totalement bouclé.

Non satisfait de la décision de la Criet, le plaignant a décidé de faire appel de la décision. « Le lundi 26 janvier 2026, à la suite du procès que vous et moi savons, j’ai été relaxée par la Justice béninoise. Le temps d’ouvrir une bouteille de champagne pour savourer cette belle victoire, j’apprends que mes adversaires ont fait appel », a indiqué Déborah Gnagne dans un post sur les réseaux sociaux.