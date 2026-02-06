Bénin : une mise en garde de la Russie crée la controverse

Durée de lecture : 2 minutes
© Vladimir Poutine, président russe ©️ Copyright : Tass

Au Bénin, un message de la Russie suscite de vives réactions. Une alerte sécuritaire qui déconseille aux Russes de faire des déplacements sur Cotonou. Ceux qui y sont déjà sont appelés à faire preuve de vigilance. Les autorités russes évoquent des risques sécuritaires liés à une tentative de coup d’État et à des actes terroristes. Pour l’instant, les autorités béninoises n’ont pas encore officiellement réagi à la publication. Mais selon les informations obtenues par AFRIQUE SUR 7, le dossier est pris en charge par les services compétents.

Le message a été d’abord posté sur la page officielle du ministère russe des Affaires étrangères avant d’être partagé sur la page de l’ambassade de la Russie au Bénin et au Togo. En substance, « le ministère russe des Affaires étrangères recommande vivement aux citoyens russes de s’abstenir de voyager au Bénin, sauf en cas d’urgence ».

Pour justifier cette recommandation que beaucoup d’internautes béninois trouvent curieuse, le ministère évoque « l’aggravation de la situation sécuritaire en République du Bénin, à la suite d’une tentative de coup d’État en décembre 2025 et des actions terroristes menées par des extrémistes dans le nord du pays ». Dans le message adressé aux ressortissants russes, il est précisé que les forces de l’ordre béninoises redoublent d’efforts face à la situation.

Pour plusieurs internautes béninois qui ont commenté la publication, le message d’alerte est en contradiction avec la réalité sur le terrain. Certains ont même d’abord cru à une publication frauduleuse venant d’un tiers. Dans la plupart des commentaires, des internautes martèlent que « le Bénin est en paix et sécurisé ». La tentative de coup d’État date du 7 décembre 2025. Elle a été déjouée et la vie a repris son cours normal depuis plus d’un mois. Les militaires nigérians déployés pour appuyer leurs frères d’armes béninois se sont déjà retirés. Pour ce qui est du terrorisme, il n’y a eu d’attaques signalées ces derniers jours.

La Russie et le Bénin entretiennent des relations apaisées. Récemment, aucune brouille n’a été signalée qui pourrait mettre en difficulté les rapports entre les deux pays.

