© Présidentielle en Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra déclaré vainqueur

En Centrafrique, l’Autorité nationale des élections (ANE) a annoncé, dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier 2026, les résultats provisoires de la présidentielle du 28 décembre. Le président sortant Faustin-Archange Touadéra est déclaré vainqueur dès le premier tour.

Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra élu président avec 76,15% des voix

En Centrafrique, dans la cour de l’Autorité nationale des élections (ANE), remplie de ministres et de dignitaires arborant les couleurs du parti présidentiel, le président de l’institution, Mathias Morouba, a proclamé les résultats provisoires de l’élection présidentielle dans la nuit de lundi à mardi. Sans grande surprise, le candidat sortant, Faustin-Archange Touadéra, est crédité de 76,15 % des suffrages exprimés. Ce score est présenté comme un « KO » électoral par son camp. Des chiffres qui reposent sur la compilation de 84,39 % des bureaux de vote.

Anicet-Georges Dologuélé, principal adversaire de Faustin-Archange Touadéra, se contente de 14,66 % selon ces résultats provisoires. Troisième homme, Henri-Marie Dondra compte 3,19 % des voix. Les autres candidats se partagent le reste : Marcelin Yalemende : 2,13 %. Serge Djorie : 1,87 %. Eddy Kparekouti : 1,04 %. Aristide Briand Reboas : 0,95 %.

Résultat provisoire de la #présidentielle en #Centrafrique🇨🇫 : Taux de participation : 52,42%



Faustin Archange #Touadera 76,15%



Anicet Georges #Dologuele 14,66%



Henri Marie DONDRA 3,19%



Nombre électeurs:: 1,254,376 sur 2 398 158 attendus pic.twitter.com/PezZDfytw0 — Annela Niamolo (@AnnelaNiamolo) January 6, 2026

Quelques minutes après la proclamation de ces résultats provisoires, les deux principaux challengers du président sortant ont annoncé qu’ils ne reconnaîtraient pas ces résultats. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, Anicet-Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra dénoncent un processus électoral biaisé, évoquant notamment un « conflit d’intérêts manifeste » entre une haute responsable de l’ANE et la campagne du président Touadéra. Anicet-Georges Dologuélé affirme que de nombreux dysfonctionnements et irrégularités auraient entaché le scrutin, estimant même que « la vérité des urnes » lui serait favorable.

Les résultats définitifs seront donnés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier pour confirmer ou non la victoire de Faustin-Archange Touadéra.