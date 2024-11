Roseline Layo a remporté le PRIMUD d’Or 2024 lors de la prestigieuse cérémonie des Prix internationaux des musiques urbaines, qui s’est tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire dans la nuit du 10 au 11 novembre.

PRIMUD d’Or 2024 : Roseline Layo sacrée reine de la musique urbaine

L’année 2024 est finalement la bonne pour l’artiste Roseline Layo. Finaliste lors de l’édition dernière du Prix international des musiques urbaines (PRIMUD 2023), la brave dame a réussi à soulever le PRIMUD d’Or 2024. Cette 9ᵉ édition, organisée par le célèbre producteur Molare, a une nouvelle fois mis à l’honneur le dynamisme de la scène musicale ivoirienne et africaine. À noter que la gagnante remporte la coquette somme de 20 millions de FCFA.

Le palmarès 2024 a récompensé des artistes de tous horizons, confirmant la diversité et la richesse de la musique urbaine africaine. Parmi les grands gagnants, on retrouve :

Roseline Layo : sacrée PRIMUD d’Or 2024, elle est la grande gagnante de cette édition en s’imposant comme la reine incontestée de la musique urbaine ;

Didi B : le rappeur conserve son titre de meilleur artiste francophone ;

Ayane : la chanteuse s'en sort avec le prix de la meilleure artiste variété ;

Prissy la dégameuse : la comédienne est récompensée pour son talent d'humoriste ;

Dydy Yeman : le roi du coupé-décalé est une nouvelle fois à l'honneur ;

Les Leaders : le groupe zouglou remporte le prix du meilleur groupe zouglou de l'année ;

TAM SIR : le beatmaker décroche le prix du meilleur hit de l'année avec « le coup du marteau »;

Himra : il repart avec le prix du meilleur artiste rap ivoirien ;

DRE-A : la jeune rappeuse est une étoile montante à suivre de près ;

Dj Manadja confirmé : prix de la « New style music » ;

MILO : le chantre est récompensé pour son talent ;

TAM SIR et la TEAM PAIYA : le prix du meilleur feat urbain revient à ce duo ;

Vitale : l'artiste coupé-décalé est sacrée meilleure femme des arts

Une soirée placée sous le signe de la fête

La cérémonie du PRIMUD d’Or 2024 a été l’occasion pour les artistes de se retrouver et de célébrer leurs succès. Le public a également pu assister à des performances live mémorables, notamment celle de Debordo Leekunfa ou encore Vano Baby qui ont livré des prestations énergiques et inoubliables. Les fans ont pu vibrer au rythme de ses hits et découvrir de nouveaux morceaux.

Le PRIMUD est devenu au fil des années un événement incontournable de la musique africaine. Il contribue à promouvoir les talents locaux et à renforcer le rayonnement de la musique urbaine sur le continent.