Dans une fusion vibrante entre football et musique, l’ancienne légende de Manchester United et de l’équipe nationale française, Patrice Evra, a exprimé son enthousiasme pour le dernier single de la superstar nigériane Davido, Be There Still.

Afrobeats et football : Patrice Evra s’ambiance sur le dernier hit de Davido

Dans une publication virale sur X (anciennement Twitter), on voit Evra danser avec énergie sur ce titre entraînant, sur un balcon offrant une vue imprenable sur la ville. Entouré d’équipements d’entraînement, l’ex-footballeur affiche son amour pour les rythmes envoûtants de l’Afrobeats, un genre qui connaît un succès mondial.

Davido, icône de l’Afrobeats, a dévoilé Be There Still le 15 mars 2025, en prélude à son très attendu cinquième album studio, 5ive, dont la sortie est prévue pour le 18 avril 2025. Dans la vidéo, Evra reprend avec enthousiasme le refrain accrocheur « Loke Loke, Across the border », un passage déjà plébiscité par les fans et la critique, positionnant ce morceau comme l’un des potentiels hymnes de l’été 2025.

Patrice Evra vibing to @davido's new single "Be There Still" 🤩🔥



"Loke Loke, Across the border" 😤pic.twitter.com/Mvzfie6K0A — 𝗔𝗟𝗕𝗨𝗠 𝗧𝗔𝗟𝗞𝗦 📀 (@AlbumTalksHQ) March 17, 2025

Âgé de 43 ans, Patrice Evra, d’origine sénégalaise, n’a jamais caché son attachement à la culture africaine. Sa passion pour la musique du continent transparaît à travers cette performance pleine d’énergie. Capitaine emblématique de Manchester United et ancien leader des Bleus, Evra apporte un cachet interculturel unique à ce buzz musical, renforçant l’aura internationale de Davido.



Partagée massivement sur les réseaux sociaux, la publication a rapidement fait le tour du web. Les fans et abonnés ont salué les pas de danse d’Evra, son charisme et son amour indéniable pour la musique de Davido.