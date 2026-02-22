© Ramadan : 9 musulmans arrêtés au Nigeria

Au Nigeria, neuf musulmans, dont 2 femmes ont été mis aux arrêts par la police islamique (Hisbah) à Kano. C’est notamment pour avoir mangé pendant le jeûne du Ramadan.

Nigeria : 9 fidèles arrêtés en plein ramadan

Les faits se sont produits le mercredi 18 février 2026, date marquant le début du Ramadan dans plusieurs pays musulmans, dont le Sénégal. À Kano, grande ville du nord du Nigeria, les personnes interpellées auraient été surprises en train de s’alimenter en pleine journée selon les informations de RFI. Elles affirment, pour certaines, ignorer que le mois sacré avait officiellement commencé.

La police religieuse locale, appelée Hisbah au Nigeria, est chargée de veiller au respect des prescriptions islamiques, notamment durant le mois de Ramadan. Chaque année, ses agents patrouillent dans les cafés, marchés et restaurants pour s’assurer du respect des heures de jeûne. Le commandant général adjoint de l’Hisbah, Mujahid Aminudeen, a défendu ces arrestations en affirmant que les personnes interpellées apprendront « l’importance du jeûne, comment prier, lire le Coran et devenir de meilleurs musulmans ». Cette justification a été présentée comme pédagogique par les autorités religieuses, mais qui ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté musulmane nigériane.

Pour rappel, le jeûne du Ramadan repose sur des règles précises. Les fidèles doivent s’abstenir de manger, de boire et d’avoir des relations intimes de l’aube au coucher du soleil. Toutefois, des exemptions existent : enfants impubères, malades, voyageurs ou femmes dans certaines situations physiologiques peuvent être dispensés, avec possibilité de rattrapage ultérieur.