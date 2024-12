Le Rapport sur la Dette Internationale (IDR) 2024 des Pays à Revenu Faible ou Intermédiaire (PRFI) est désormais disponible. Selon les statistiques et analyses de la Banque mondiale, ces nations ont atteint un niveau record de dettes extérieures, avec un total de 8 800 milliards de dollars. Le cas du Sénégal, pays le plus endetté du continent, est préoccupant.

Le Covid-19, un facteur déterminant de l’endettement des PRFI

Les années passent, mais la situation des Pays à Revenu Faible ou Intermédiaire (PRFI) reste préoccupante. Le Rapport sur la Dette Internationale (IDR) 2024 fait état d’un endettement extérieur à hauteur de 8 800 milliards de dollars, soit 205,9 milliards de dollars de plus que l’année précédente. Cette augmentation s’explique en grande partie par la gestion de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19.

Alors que le virus faisait des ravages, ces pays ont dû s’endetter massivement pour répondre aux urgences sanitaires. À l’époque, les activités économiques dans ces nations avaient fortement ralenti, voire cessé. Conséquences : les recettes étatiques ont chuté de manière considérable.

Bien que la pandémie ne représente plus aujourd’hui une menace aussi grave, les PRFI peinent encore à retrouver leur niveau économique d’avant Covid. Entre les difficultés liées au développement et ceux de la relance économique, l’endettement s’impose comme une solution de dernier recours pour sortir des crises.

Rapport sur la Dette Internationale : Que retenir des Pays à Revenu Faible ou Intermédiaire ?

Les Pays à Revenu Faible ou Intermédiaire se distinguent par leur Revenu National Brut (RNB) par habitant, un indicateur essentiel utilisé pour mesurer le niveau de vie dans les pays du monde. Ce RNB est évalué en dollars des États-Unis par la Banque mondiale.

En 1987, 30 % des pays étaient classés dans la catégorie des économies à faible revenu. En 2023, cette proportion a diminué de façon significative pour atteindre 12 %. Parallèlement, la proportion des pays à revenu élevé est passée de 25 % à 40 %.

Ces statistiques montrent la volonté des nations à se développer, avec l’espoir de bâtir des économies prospères capables de supporter l’important fardeau de la dette extérieure.

La dette du Sénégal inquiète

D’après les données publiées par la Banque mondiale, qui se positionne comme « la source la plus exhaustive et transparente en matière de statistiques sur la dette extérieure des pays en développement », le Sénégal affichait, fin 2023, le niveau d’endettement le plus élevé du continent. Son stock de dette atteignait 40 milliards de dollars, représentant, 133 % de son revenu national.

Rapport de la dette-du Sénégal 2024.

Jacques Evrard GBAGUIDI.