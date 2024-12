Christian Kimbukusu, plus connu sous le nom de Dakumuda New Man, leader de l’orchestre La Viniora Esthétique de Lemba, est décédé dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 décembre 2024, des suites d’une longue maladie. Son corps a été transféré à la morgue des Cliniques Universitaires de Kinshasa en attendant l’annonce officielle des détails de ses obsèques.

Christian Kimbukusu, chanteur et pasteur congolais, emporté par la maladie à 55 ans

En juillet 2023, des rumeurs persistantes à Kinshasa avaient faussement annoncé la mort de Dakumuda, qui s’était converti au christianisme et dirigeait une église en tant que pasteur. À cette époque, le chanteur avait déclaré : « Je suis affaibli par plusieurs maladies : malaria, Covid-19, paralysie, diabète, et toutes les complications liées aux symptômes. Je demande à être évacué pour des soins appropriés. »

Une disparition confirmée après de fausses annonces

Plus récemment, il y a trois jours seulement, la presse annonçait la disparition de Seguin Mignon Maniata, batteur de Wenge BCBG. Parallèlement, des rumeurs faisaient état de la mort de Dakumuda. Ces informations avaient été démenties par sa famille et par Dakumuda lui-même, qui avait affirmé : « Seul Dieu connaît la date de ma mort. » Malheureusement, ces fausses annonces semblent avoir affecté la santé du chanteur. Dans une publication Facebook, son frère Samuel Kimbukusu a écrit : « Les rumeurs sur le décès de mon frère ont eu un effet négatif sur sa santé. Très affecté, il vient de nous quitter officiellement aujourd’hui. Merci. » Christian Kimbukusu, alias Dakumuda, laisse derrière lui un héritage artistique riche et une communauté profondément touchée par sa foi et son talent.