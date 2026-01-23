© RDC : Félix Tshisekedi chez Macron à Paris, les sujets à aborder

Quelques jours après son retour de Davos, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, est ce vendredi 23 janvier 2026 à Paris. C’est du moins ce que rapporte RFI.

Seulement deux jours après le forum de Davos, le Président de la RDC Félix Tshisekedi déjeune aujourd’hui à Paris avec le président français Emmanuel Macron. Selon les informations de RFI, cette rencontre se tient à la demande de Kinshasa. En effet, la RDC est le pays africain avec lequel la France a enregistré les engagements les plus importants l’an dernier.

C’est la France qui a porté les deux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU consacrées à la situation en RDC. Et donc les discussions entre Macron et Félix Tshisekedi vont se concentrer sur les deux résolutions particulièrement difficiles à négocier. La première en raison de la réticence d’autres pays africains et des responsabilités qu’elle évoque, la seconde parce qu’elle concerne le mandat de la Monusco, dans un contexte de rivalités géopolitiques entre les États-Unis et la Chine dans la région des Grands Lacs.

Aussi, les échanges entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron devraient revenir sur la conférence de Paris du 30 octobre 2025 pour la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Sur les 1,5 milliard d’euros annoncés à cette occasion par 70 États et organisations internationales, l’ensemble des financements humanitaires d’urgence, soit 850 millions d’euros, a déjà été effectivement décaissé, selon Paris.

Enfin, il sera également question de l’appel au dialogue intercongolais. La position de la France est connue : pour parvenir à une paix durable, et dans la continuité des consultations menées par les Églises congolaises, Paris appelle à la tenue d’un dialogue national en République démocratique du Congo (RDC).