RDC : Félix Tshisekedi à Paris, ce qu’on retient

Comme nous vous l’avions indiqué, le président congolais Félix Tshisekedi s’est entretenu ce vendredi 23 janvier 2026, au palais de l’Élysée, avec son homologue français Emmanuel Macron. C’était à l’occasion d’une visite de travail à Paris.

Félix Tshisekedi chez Macron : la situation à l’Est de la RDC au cœur des sujets

Félix Tshisekedi a été reçu à l’Élysée par le président français Emmanuel Macron ce vendredi 23 janvier 2026. Les deux chefs d’État se sont entretenus pendant environ une heure et demie rapporte RFI. Les échanges entre les deux chefs d’États ont porté sur la situation humanitaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et sur la coopération bilatérale entre Kinshasa et Paris.

Sur le plan sécuritaire, le président français Emmanuel Macron a estimé que « tous les efforts doivent d’abord converger vers l’adoption d’un cessez-le-feu effectif, durable et vérifiable », selon plusieurs sources. Les deux dirigeants ont également évoqué les derniers développements dans l’est de la RDC, notamment le retrait de l’AFC/M23 d’Uvira. À ce sujet, Emmanuel Macron a rappelé la position de la France. Elle mise sur le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la RDC, dans le plein respect de sa Constitution.

Pour rappel, mercredi dernier, Paris avait salué le retour des autorités congolaises à Uvira. La France avait alors appelé l’AFC/M23 à cesser son offensive et « à se retirer des territoires congolais occupés illégalement », ainsi que « les forces rwandaises de défense à quitter le territoire congolais ».

L’autre dossier évoqué est celui concernant l’aéroport de Goma, toujours fermé, y compris aux vols humanitaires. Les deux présidents ont évoqué l’arrivée prochaine à Goma de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de maintien de la paix.