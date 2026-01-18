© RDC : Le processus de paix en discussion à Lomé

À Lomé, capitale du Togo, la diplomatie africaine a voulu parler d’une seule voix, ce samedi 17 janvier 2026. En présidant la Réunion de haut niveau sur la cohérence et la consolidation du processus de paix dans l’Est de la RDC, le Médiateur de l’Union africaine, Faure Essozimna Gnassingbé a posé un cadre exigeant.

RDC : L’Union Africaine prête à agir

Désormais, pour l’Union Africaine, l’heure n’est plus à l’empilement d’initiatives. Elle est à l’efficacité notamment concernant le cas de la situation à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Médiateur de l’organisation Faure Gnassingbé l’a rappelé d’emblée ce samedi 17 janvier 2026 lors de la Réunion de haut niveau sur cohérence et la consolidation du processus de paix en RDC.

« Cette rencontre a permis de renforcer la cohérence des initiatives de médiation, d’examiner la feuille de route globale du processus de paix, de mieux articuler les efforts des différents facilitateurs et d’échanger sur les développements récents dans l’Est de la RDC, dans un esprit de dialogue constructif et de responsabilité partagée. », a écrit le médiateur de l’UA sur ses réseaux sociaux. Dans un environnement régional fragmenté, la paix ne peut émerger que d’une action ordonnée. Le président du Conseil togolais a insisté : « Nous ne sommes plus au temps des diagnostics répétés ». Place donc aux compromis durables.

Le discours trace par conséquent, une méthode politique d’abord, institutionnelle ensuite et, opérationnelle enfin. L’objectif est donc assumé : faire fonctionner le « processus africain unifié » sous leadership de l’Union africaine. Aussi, Lomé refuse une paix abstraite. « La paix n’a de sens que si elle est vécue par les populations », a martelé Faure Gnassingbé.

« Seule une solution politique concertée et durable permettra de restaurer la paix », souligne le président du Conseil togolais. Lomé ne veut donc plus une réunion de plus. L’UA engage la crédibilité de l’Afrique et sa capacité à résoudre ses propres crises.