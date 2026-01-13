© RDC : visite de Félix Tshisekedi au Togo, ce qu'il faut retenir

Ce lundi 12 janvier 2026, le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a effectué une visite d’amitié et de travail à Lomé, capitale du Togo.

Félix Tshisekedi au Togo : de riches échanges avec Faure Essozimna Gnassingbé

Le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo a été bien accueilli par le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, à son arrivée à Lomé. Les deux hauts dirigeants ont eu ensuite une séance de travail consacrée essentiellement aux questions bilatérales, à la situation dans l’Est de la RDC et à l’intégration inter-régionale.

Le Président du Conseil et le Président de la RDC ont eu des entretiens en tête-à-tête au cours desquels ils ont examiné la coopération entre Lomé et Kinshasa. Ils ont réitéré leur volonté d’œuvrer davantage au renforcement de ce partenariat dans divers domaines d’intérêt commun.

Félix Tshisekedi et Faure Essozimna Gnassingbé ont évoqué également les questions de paix et de sécurité dans les différentes régions du continent en particulier dans la région des Grands Lacs qui connaît une instabilité aux conséquences économiques et humanitaires préjudiciables au développement.

Le Président Antoine Tshisekedi-Tshilombo a félicité le Président du Conseil togolais pour ses efforts de médiation en vue de trouver une solution durable à ce conflit dans l’Est de son pays, la République Démocratique du Congo (RDC).

Pour rappel, le Président Faure Essozimna Gnassingbé est le médiateur désigné de l’Union africaine pour la résolution de la crise dans la région des Grands Lacs. Depuis sa désignation par l’instance continentale en avril 2025, il a entrepris plusieurs missions diplomatiques qui ont contribué au rapprochement entre les parties prenantes, aux désescalades et à la signature d’un accord de paix entre la RDC et le Rwanda.

Il faut noter aussi que la dernière visite du Président Félix Tshisekedi au Togo remonte à mars 2024.