© RDC : l’AFC-M23 s'est complètement retiré d'Uvira

Les nouvelles sont un peu bonnes ce dimanche 18 janvier 2026 du côté de la République démocratique du Congo (RDC). Dans l’est du pays, les Wazalendo, milices alliées à l’armée congolaise (FARDC), sont entrés dans la ville d’Uvira, au lendemain du retrait des derniers éléments de l’AFC-M23. Ce dimanche matin, des scènes de pillages et des coups de feu étaient entendus à Uvira.

RDC : les Wazalendo à l’Est

Début décembre 2025, l’AFC-M23 avait pris le contrôle d’Uvira, deuxième ville du Sud-Kivu à l’est de la RDC. Suite à une pression des États-Unis, le mouvement avait annoncé son départ. Les habitants redoutaient des troubles dans cet entre-deux.

Ce dimanche 18 janvier comme le rapporte RFI, des coups de feu ont été tirés en l’air par les miliciens à leur entrée dans Uvira. Des tirs pour marquer leur arrivée, mais aussi pour voir s’il y aurait une éventuelle réplique de combattants du M23, restés dans la ville. D’après les informations du média français, il n’y a pas eu de répliques.

#UVIRA– Retrait de bonne foi de l' AFC_M23 ! Ce que nous redoutions est désormais réalité : règlements de compte, pillages des biens publics et privés, chasse à l’homme, tueries ciblées, déplacements forcés de la communauté Tutsi #Banyamulenge et autres……. Le chaos était… pic.twitter.com/TajPE8lB0T — Corneille Nangaa (@CNangaa) January 18, 2026

Les miliciens Wazalendo sont entrés dans Uvira tôt ce matin, parfois accueillis le long de la route par des habitants. Certains étaient en tenue militaire, d’autres en tenue civile, avec des armes à feu ou bien des arcs et des flèches. Des scènes de pillage ont été rapportées. Des habitants seraient allés vider des bâtiments administratifs qui ont été occupés puis abandonnés par les membres de l’AFC/M23, tels que le Palais de justice ou encore le port de Kaloundou.

Les combattants de l’AFC/M23 ont bien quitté la ville et se trouveraient, à présent, à une vingtaine de kilomètres, au nord d’Uvira, vers Sange, dans la plaine de la Ruzizi.