RDC : le gouvernement lève la suspension des activités des petites usines

En RDC, le ministère des Mines a levé lundi 5 janvier 2026 la suspension temporaire des activités des petites usines de raffinerie du cuivre et du cobalt appelées « entités de traitement ». Ces petites usines, qui pullulent dans la région du sud du Katanga vont reprendre leurs activités.

RDC : les petites usines de raffinerie du cuivre vont reprendre

Ce mardi 6 janvier 2026, la tension était palpable à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Depuis lundi 5 janvier, des mineurs ont semé des troubles dans certains quartiers de cette ville du sud de la RDC. Ces derniers soutiennent qu’ils sont privés de leurs acheteurs depuis la suspension, le 19 décembre, des entités de traitement qui achetaient leurs minerais.

Selon Leonard Zama, président de l’Initiative pour la protection des droits de l’Homme et la réinsertion sociale (IPDHOR), une ONG de défense des droits humains, « il y a eu des pillages dans plusieurs quartiers de la ville, à Tshamanzaka, Cinq ans, Hewa Bora y compris Luilu ». De son côté, le président des coopératives minières Jean-Claude Tshiwewe dénonce une infiltration des fauteurs de troubles dans le camp des mineurs. Il affirme toutefois que la nouvelle mesure du ministre des Mines est salutaire. « Après la levée de cette mesure, les choses commencent à reprendre normalement. Il faut nous accorder 72 heures pour observer comment cela va évoluer. Mais je sais que ça ira mieux. Cette fois-ci, on aura des contrats directs avec les entités de traitement. », a-t-il confié.

La levée de la suspension des activités des entités de traitement ne concerne que la province du Lualaba. Le Haut Katanga doit, de son côté, attendre la fin du travail de la commission de contrôle, informe le ministère des Mines de la RDC.