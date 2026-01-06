Guerre à l’est de la RDC : Félix Tshisekedi en visite en Angola

Le président de la République Démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, a effectué une visite ce 5 janvier 2026 à Luanda en Angola. Le chef d’État congolais a rencontré son homologue João Lourenço, actuellement président de l’Union africaine (UA). Les deux chefs de l’État ont surtout évoqué la situation dans l’est de la RDC, en proie à un conflit qui oppose le groupe armé AFC/M23.

RDC : Le conflit avec le M23 sur la table en Angola

C’est un déplacement express pour le président de la RDC qui a quitté Kinshasa vers 11 heures ce lundi 5 janvier pour Luanda. Il a passé quelques heures avec son homologue angolais avant de rentrer dans l’après-midi au pays. Cette visite est à l’initiative du président angolais, selon Félix Tshisekedi. Au menu de la rencontre : la crise sécuritaire à l’est, principalement dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Selon Félix Tshisekedi, président de la RDC, João Lourenço lui a soumis des propositions qu’il a jugées « très intéressantes » dans la recherche d’une solution pacifique au conflit. Le chef de l’État congolais a toutefois souligné que la situation sur le terrain restait « celle d’une guerre qui nous a été imposée ». L’Angola est en effet, un des alliés de Kinshasa dans cette crise dans l’est de la RDC. João Lourenço s’est beaucoup impliqué dans le processus de Luanda qui devait faire lien entre la RDC et le Rwanda.

Félix Tshisekedi se rend ainsi régulièrement dans ce pays lusophone, voisin de la RDC. João Lourenço est aussi l’actuel président de l’Union africaine, poste qu’il va normalement céder au Burundi lors du prochain sommet de l’organisation, d’ici un mois.