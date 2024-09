En RDC, le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a procédé à la libération de plusieurs détenus de la prison centrale de Makala, à Kinshasa. L’information a été dévoilée par le ministre de la Justice, dimanche 22 septembre 2024.



RDC : 1 685 détenus recouvrent la liberté à la prison centrale Makala



Les autorités de la République démocratique du Congo ont libéré près de 1 685 détenus de la prison centrale de Makala, dimanche 22 septembre 2024. L’annonce a été faite par le ministre d’État chargé de la Justice, Constant Mutamba. Cette mesure de grâce présidentielle s’inscrit dans le cadre d’une politique de désengorgement des prisons.

Selon les autorités, l’initiative permettra à ces personnes, souvent en mauvaise santé, de recevoir les soins nécessaires en dehors de l’environnement carcéral. Si cette libération est un soulagement pour les détenus, elle semble aussi répondre à une nécessité, en raison de la surpopulation carcérale.

D’après des sources locales, la prison héberge bien plus de prisonniers que sa capacité. Elle a été construite pour accueillir environ 1 500 détenus. Par ailleurs, il est également important de noter que cette vague de libérations intervient après plusieurs tentatives d’évasion survenues récemment dans la même prison, provoquant la mort de plus d’une centaine de détenus et faisant une vingtaine de blessés.

Toutefois, le communiqué du ministère de la Justice précise toutefois que la majorité des personnes libérées avaient déjà purgé une partie ou la moitié de leur peine.