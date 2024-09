Au Sénégal, l’opération de transparence menée par le régime en place continue de secouer les fondations de l’État. Après l’arrestation de Lat Diop, ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), accusé de malversations financières, sept autres personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, des cadres du ministère des Finances et du tourisme : Daha Diallo, P. S. Sow, Habib Ndao, A. D. Thiakane, Moussa Diop, S. Diaw et M. Sy.

D’autres arrestations effectuées après Lat Diop au Sénégal

Les personnes arrêtées sont soupçonnées de recel de deniers publics, de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux, de soustraction frauduleuse de données informatiques et d’accès illégal à un système informatique. Elles auraient agi en complicité avec des fonctionnaires de l’Observatoire de la qualité des services financiers et avec l’aide de certains agents du ministère du tourisme.

Les révélations de Mouhamed Dieng, PDG de 1XBET, selon lesquelles il aurait remis plus de 5 milliards FCFA à Lat Diop en plusieurs tranches, viennent alourdir le dossier de l’ancien DG de la Lonase. Des échanges WhatsApp et un tableau Excel prouvant ces transactions ont été présentés aux enquêteurs.

Cette affaire met en lumière l’ampleur de la corruption au Sénégal et interroge sur les mécanismes qui ont permis à ces détournements d’avoir lieu. Les conséquences de ces actes sur l’économie nationale et sur la confiance des citoyens en leurs institutions sont considérables.