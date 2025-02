La République démocratique du Congo (RDC) n’a pas abandonné son projet de numérisation du cadastre foncier. Trois ans après l’échec du contrat signé avec la société luxembourgeoise eProseed en 2022, les autorités congolaises veulent relancer ce projet. Elles se sont donc tournées vers un nouveau partenaire pour la mise en œuvre de cet outil de numérisation, dénommé e-Foncier, qui, sans nul doute, sera d’une grande utilité.

Oxinus, le nouveau partenaire de la RDC

La RDC s’active pour la réalisation de son projet de numérisation du cadastre foncier. À cet effet, un partenariat semble avoir été conclu avec l’entreprise dubaïote Oxinus. Une séance de travail a ainsi eu lieu entre cette société et les autorités compétentes du pays, notamment Acacia Bandubola Mbongo, ministre d’État chargée des Affaires foncières, et Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique.

Cette réunion, dont le sujet principal portait sur le projet de guichet numérique, a abouti à l’intégration du programme e-Foncier dans la gestion foncière du pays .

La blockchain pour sécuriser les données foncières

Le programme de numérisation du cadastre foncier repose sur la technologie Blockchain. Cet outil de stockage et de transmission d’informations garantit la sécurisation et l’intégrité des données foncières. Ces dernières ne pourront en aucun cas être modifiées de manière frauduleuse. D’après Hakan Saad, l’un des représentants d’Oxinus, la plateforme fonctionnera même dans les zones dépourvues d’accès à Internet. Elle assurera ainsi une couverture nationale et une accessibilité pour tous.

Vers une meilleure transparence et une réduction des conflits fonciers

La création de e-Foncier par la RDC s’inscrit d ans une dynamique d’amélioration de la transparence dans la gestion des terres. Ce projet vise à résoudre de nombreux problèmes dans le secteur foncier congolais, où l’insécurité des titres de propriété et les conflits liés à la manipulation des documents sont récurrents.En cas de succès, la RDC deviendra sans aucun doute une référence et un modèle à suivre sur le continent africain.