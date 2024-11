La coopération militaire entre la Russie et la Guinée équatoriale franchit une nouvelle étape. Selon plusieurs sources médiatiques, Moscou aurait déployé jusqu’à 200 soldats en Guinée équatoriale dans une mission qui vise à protéger le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sa famille, et des sites stratégiques dans le pays.

Guinée équatoriale : des soldats russes pour protéger le pouvoir en place ?

D’après des informations relayées par l’Agence Nova, des soldats russes auraient été déployés dans les deux principales villes du pays, Malabo, la capitale, et Bata, le centre économique. Ces troupes seraient engagées non seulement pour assurer la protection des autorités mais aussi pour former les forces de sécurité équato-guinéennes.

Ce renforcement sécuritaire aurait été initié après des échanges entre la Guinée équatoriale et la Russie, dans le cadre de leur partenariat stratégique visant à consolider la stabilité dans le pays. La Russie, de plus en plus active sur le continent africain, affirme ainsi son rôle de partenaire clé pour certains États africains.

Des forces liées au groupe Wagner ?

Reuters rapporte que le nombre de soldats russes déployés au cours des deux derniers mois oscillerait entre 100 et 200 éléments. Ces effectifs incluraient, selon certaines sources, des membres affiliés au controversé groupe paramilitaire Wagner, bien que cette information n’ait pas été officiellement confirmée. Wagner, connu pour ses interventions militaires en Afrique, opère déjà dans l’AES et en République centrafricaine. Cette présence soulève des interrogations sur la nature exacte de la mission en Guinée équatoriale, notamment à la lumière des récents développements entourant la réorganisation de ce groupe sous l’égide du Kremlin.

La Guinée équatoriale, riche en ressources pétrolières et stratégiquement située sur le golfe de Guinée, suscite l’intérêt de plusieurs puissances internationales. Le renforcement de la présence russe intervient dans un contexte où le président Teodoro Obiang, au pouvoir depuis 1979, cherche à consolider son régime face à d’éventuelles menaces internes ou externes.

Cette initiative russe pourrait également être interprétée comme un contrepoids aux influences occidentales dans la région. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de la Russie pour étendre son empreinte militaire et diplomatique en Afrique, notamment dans des États où les régimes recherchent des partenaires non conditionnés par des exigences démocratiques.

Pas de réactions officielles

Jusqu’à présent, les autorités équato-guinéennes n’ont pas communiqué officiellement sur l’arrivée de ces troupes. Cependant, ce déploiement pourrait susciter des réactions au sein de la communauté internationale, en particulier de la part des puissances occidentales, qui observent avec méfiance les avancées stratégiques de la Russie en Afrique.