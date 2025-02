Il est le Surintendant Général de la Mission du Saint-Esprit. L’Évêque Charles Ighele, a demandé l’interdiction des célébrations de la Saint-Valentin au Nigeria. Pour lui, cette fête encourage le péché et s’éloigne désormais de sa véritable véritable signification.

Nigeria : un évêque veut interdire la Saint-Valentin, jugée immorale

Lors d’une récente interview à Lagos, l’évêque Ighele a affirmé que la Saint-Valentin a perdu son objectif initial de promotion de la charité et du travail humanitaire. Selon lui, cette fête est désormais perçue comme une journée exclusivement dédiée aux relations amoureuses, ce qui contribuerait à un déclin moral, notamment chez les jeunes et les couples mariés.

Décrivant la Saint-Valentin comme une « tromperie du diable », il a déclaré que cette célébration était influencée par Cupidon, qu’il qualifie de « démon romantique » incitant à l’indulgence sexuelle. Pour appuyer ses propos, il a cité plusieurs versets bibliques, insistant sur le fait que l’amour véritable devrait être basé sur l’agape (amour inconditionnel) plutôt que sur l’éros (amour charnel). « La journée est associée à Cupidon, le nom romain du dieu grec Éros, dont dérive le mot ‘érotique’. La Saint-Valentin stimule les désirs sexuels et le divertissement, renforçant ainsi l’immoralité dans la société », a déclaré Charles Ighele pour s’expliquer.

Un appel à l’interdiction de la Saint-Valentin au Nigeria

L’évêque Ighele estime que l’acceptation généralisée de la Saint-Valentin incite les jeunes et les adultes à adopter des comportements contraires aux enseignements bibliques. Il exhorte ainsi le gouvernement nigérian, les institutions religieuses et les établissements éducatifs à collaborer pour inculquer des valeurs sociales plus vertueuses et à lutter contre ce qu’il considère comme une influence culturelle néfaste. Pour limiter ces « effets destructeurs », il recommande aux autorités d’interdire officiellement la célébration de la Saint-Valentin au Nigeria.