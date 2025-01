Davido a fait un tour dans la capitale française ces derniers pour assister à la Fashion Week de Paris. Invité à aborder la richesse de son père, la superstar de l’Afrobeats avoue se sentir « fauché ».

Davido : « Mon père me fait sentir fauché » malgré ma fortune et mon succès

La superstar de l’Afrobeats, David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, a confié qu’il se sent parfois « fauché » en comparaison avec la richesse de son père, Adedeji Adeleke. Ceci, malgré son succès fulgurant et sa fortune personnelle. Le chanteur du hit « Unavailable » a partagé cette réflexion lors d’une interview à Paris, après avoir assisté au défilé automne/hiver 2025 d’Amiri à la Fashion Week de Paris, qui s’est déroulé jeudi au Palais de Tokyo.

Dans un extrait viral de l’interview, Davido a été interrogé sur les moments où il aurait pu se sentir « fauché » malgré ses nombreuses réalisations. Sans hésiter, il a répondu : « Oui, mon père. » Artiste accompli et figure emblématique de l’Afrobeats, Davido continue d’étendre son influence musicale et culturelle. Sa récente apparition à Paris vient s’ajouter à une longue liste de réalisations notables.