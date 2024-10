Au Nigeria, le chef de l’État, Bola Tinubu a procédé à un remaniement ministériel majeur au sein du gouvernement, mercredi 23 octobre 2024. Cinq ministres ont été limogés et remplacés par l’autorité lors de cette restructuration.



Un nouveau ministère pour booster la culture et le tourisme au Nigeria



Le Président nigérian Bola Tinubu a bousculé son gouvernement. Ainsi, cette initiative a conduit à limogeage de plusieurs ministres. Parmi les départs, on note ceux des ministres de l’Éducation, du Tourisme, du Développement de la jeunesse et des Affaires féminines, ainsi que du ministre d’État au Logement et au Développement urbain.



De nouveaux ministres ont été nommés pour prendre leurs fonctions. Par ailleurs, le président Tinubu a annoncé la fusion du ministère du Tourisme avec celui des Arts et de la Culture. Cette annonce conduit ainsi à la création d’un nouveau ministère fédéral de l’Art, de la Culture, du Tourisme et de l’Économie créative.



En plus, le ministère du Développement du Delta du Niger a également été transformé en ministère du Développement régional. Il assurera ainsi à la supervision à l’ensemble des commissions de développement régional du pays. Ce remaniement s’inscrit dans une volonté de renforcer l’efficacité de l’administration nigériane et de répondre aux défis auxquels le pays est confronté.