La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est un traitement médical préventif destiné à réduire considérablement le risque d’infection par le VIH chez les personnes non infectées mais exposées à des risques élevés. Ce médicament est considéré comme l’un des progrès majeurs en santé publique pour freiner la propagation du virus.

Qu’est-ce que la PrEP et comment fonctionne-t-elle ?

La PrEP consiste à prendre un comprimé contenant une combinaison d’antirétroviraux, principalement le Ténofovir et l’Emtricitabine (commercialisés sous le nom de Truvada® ou ses génériques). Ces molécules empêchent le virus de se multiplier en bloquant une enzyme nécessaire à sa réplication. En cas d’exposition au VIH, le médicament empêche l’établissement de l’infection dans l’organisme.

Un remarquable taux d’efficacité de la PrEP

Des études cliniques ont démontré que la PrEP est hautement efficace lorsqu’elle est prise correctement. Elle réduit le risque de transmission sexuelle du VIH de 99 % et d’environ 74 % pour les utilisateurs de drogues injectables. Toutefois, cette efficacité dépend strictement de l’adhésion au traitement. Une prise irrégulière diminue considérablement son impact.

Quand la PrEP a-t-elle été introduite et quel est son prix ?

La PrEP a été approuvée pour la première fois par la Food and Drug Administration (FDA) en 2012 aux États-Unis. En France, elle a été mise à disposition en 2016, avec une prise en charge intégrale par la Sécurité sociale pour les personnes à risque. Le traitement est depuis disponible dans certaines pharmacies de nombreux pays africains, de la Côte d’Ivoire notamment ou plus de 10 000 personnes sont sous traitement. Le coût du traitement a longtemps été un frein à une adoption populaire. En France, il est compris en 500 euros et 800 euros mais avec les versions génériques, disponibles dans plusieurs régions, le traitement devient plus abordable.

Comment se procurer la PrEP et l’utiliser ?

La PrEP est délivrée uniquement sur prescription médicale. En France, elle peut être obtenue dans les hôpitaux, les centres de santé sexuelle, et certaines pharmacies spécialisées. Avant de débuter le traitement, un test de dépistage du VIH est obligatoire pour confirmer la séronégativité. Par ailleurs, un suivi régulier tous les trois mois est requis pour surveiller les éventuels effets secondaires et s’assurer de l’efficacité du traitement.

Deux schémas de prise sont possibles :

• En continu : un comprimé par jour pour une protection permanente.

• À la demande : deux comprimés avant une exposition à risque, puis un comprimé par jour pendant deux jours après.

La PrEP ne protège pas contre les autres infections sexuellement transmissibles (IST) ni les grossesses non désirées, mais elle est une solution puissante et complémentaire pour les personnes les plus exposées au VIH. Avec une bonne adhésion au traitement et un suivi médical rigoureux, elle représente un pilier dans la lutte contre cette pandémie mondiale.